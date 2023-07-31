Manfredonia, diretta streaming del Consiglio Comunale

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MANFREDONIA (FOGGIA) – Diretta streaming Consiglio Comunale di lunedì 31 luglio 2023 ore 9.

 

 

ORDINE DEL GIORNO

  1.  PROPOSTA N. 42 DEL 29/05/2023 – RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 26/05/2023.
  2. PROPOSTA N. 59 DEL 19/07/2023 – RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 11/07/2023.
  3. PROPOSTA N. 3 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A)  DEL  LGS. DEL  18.08.2000,  N.  267,  SOC. COOP. A.T.S.  MONTE  MAGGIORE,  DECRETO   INGIUNTIVO   CON   FORMULA   ESECUTIVA  N.  581/2019 + ATTO DI PRECETTO.
  4. PROPOSTA N. 4 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO  DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N.  194,   1° COMMA,  A)  DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO OMISSIS. SENTENZA ESECUTIVA  N.  949/2022  DELL’1.04.2022  ED  ORDINANZA  N. 807/2022     DEL    24.06.2022    DEL TRIBUNALE   DI   FOGGIA. PRESENTE   NEL   PIANO   DI RIEQUILIBRIO, VARIAZIONE DI  BILANCIO     PER    APPLICAZIONE   QUOTA   AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
  5. PROPOSTA N. 5 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N.  194,   1 COMMA,       A)     DEL  D. LGS.  DEL      18.08.2000, N.    267, GIUDIZIO AVV.  SPINAPOLICE    GIOVANNI  E   SIG.   SPINAPOLICE   WALTER, SENTENZA   ESECUTIVA    N.  26.
  6. PROPOSTA N. 17 DEL 03/03/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1   COMMA,     A)   DEL    D. LGS.   267/2000. DECRETO   INGIUNTIVO ESECUTIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 876/2022 DELL’8.06.2022.
  7. PROPOSTA N. 31 DEL 27/04/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000. DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 2285/2022.
  8. PROPOSTA N. 33 DEL 04/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO COSMIC IMPIANTI S. R. L., SENTENZA ESECUTIVA N. 429/2020 DEL T. A. R. PER LA PUGLIA
  9. PROPOSTA N. 37 DEL 10/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1  COMMA,       A)   DEL    D. LGS.   N.  267/2000, GIUDIZIO N. P.,  SENT. N. 1436/2014  TRIBUNALE  DI  FOGGIA.
  10. PROPOSTA N. 38 DEL 10/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO,  194, CO. 1AD. LGS.267/2000    OMNIA  SECURITY   S.  R.  L.,  DECR  ING. 955/2000 – PRECETTO –  PIGNORAMENTO PRESSO   TERZI.
  11. PROPOSTA N. 43 DEL 31/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA  LEGITTIMITA   DEI  DEBITI  FUORI  BILANCIO, ART.   194,C . 1 A DLGS 267/2000MUCAFER S. COOP. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA – DECR ING. ESECUTIVO –  PRECETTO – PIGNORAMENTO C/O TERZI- DECR ASSEGNAZIONE.
  12. PROPOSTA N. 44 DEL 08/06/2023 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA N. 82/2022.
  13. PROPOSTA N. 49 DEL 27/06/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1COMMA, LETT. A) DEL   LGS  DEL  18.08.2000,  N.  267,  ISFORM & CONSULTING S. R. L., DECRETO INGIUNTIVO N. 480/2022 DEL 21.02.2022.
  14. PROPOSTA N. 53 DEL 05/07/2023 – ART.194, COMMA 1, LETTERA A) D.L.VO 267/2000 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ E FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – DITTA O.S.S. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE.
  15. PROPOSTA N. 60 DEL 24/07/2023 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA N. 43/2022.
  16. PROPOSTA N. 46 DEL 19/06/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 876/2023. VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
  17. PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, LETT, E) DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DEFENSIONALE AVVOCATURA COMUNALE.
  18. PROPOSTA N. 55 DEL 07/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA,    E) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, INCARICHI LEGALI AVVOCATI ESTERNI.
  19. PROPOSTA N. 56 DEL 07/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA  LEGITTIMITA’   DEI  DEBITI  FUORI  BILANCIO, ART.   194, 1COMMA,   LETT.   A)    DEL   D. LGS.   DEL   18.08.2000,    N. 267, GETTONI  DI  PRESENZA  EX CONSIGLIERI COMUNALI.
  20. PROPOSTA N. 57 DEL 13/07/2023 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
  21. PROPOSTA N. 41 DEL 24/05/2023 – NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE D’APPELLO.
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2 Commenti

  1. Scusate, ma c’era la Fresca? Almóne mó putarrujie vní a Mambrdonjie a sciaqquarse

  2. Più che a sciaqquarse a vdi’ il teatro delle marionette che sono notoriamente senza anima e cervello… ma vengono mosse da mani che non, sempre, si vedono e che alla fine dello spettacolo invece della scritta fine… esce “TUTT’ APPOST”… e noi cittadini aggiungiamo: “…niente in ordine”.

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