Manfredonia, diretta streaming del Consiglio Comunale

MANFREDONIA (FOGGIA) – Diretta streaming Consiglio Comunale di lunedì 31 luglio 2023 ore 9.
ORDINE DEL GIORNO
- PROPOSTA N. 42 DEL 29/05/2023 – RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 26/05/2023.
- PROPOSTA N. 59 DEL 19/07/2023 – RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 11/07/2023.
- PROPOSTA N. 3 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, SOC. COOP. A.T.S. MONTE MAGGIORE, DECRETO INGIUNTIVO CON FORMULA ESECUTIVA N. 581/2019 + ATTO DI PRECETTO.
- PROPOSTA N. 4 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1° COMMA, A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO OMISSIS. SENTENZA ESECUTIVA N. 949/2022 DELL’1.04.2022 ED ORDINANZA N. 807/2022 DEL 24.06.2022 DEL TRIBUNALE DI FOGGIA. PRESENTE NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO, VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
- PROPOSTA N. 5 DEL 19/01/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO AVV. SPINAPOLICE GIOVANNI E SIG. SPINAPOLICE WALTER, SENTENZA ESECUTIVA N. 26.
- PROPOSTA N. 17 DEL 03/03/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, A) DEL D. LGS. 267/2000. DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 876/2022 DELL’8.06.2022.
- PROPOSTA N. 31 DEL 27/04/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000. DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 2285/2022.
- PROPOSTA N. 33 DEL 04/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO COSMIC IMPIANTI S. R. L., SENTENZA ESECUTIVA N. 429/2020 DEL T. A. R. PER LA PUGLIA
- PROPOSTA N. 37 DEL 10/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, A) DEL D. LGS. N. 267/2000, GIUDIZIO N. P., SENT. N. 1436/2014 TRIBUNALE DI FOGGIA.
- PROPOSTA N. 38 DEL 10/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, 194, CO. 1AD. LGS.267/2000 OMNIA SECURITY S. R. L., DECR ING. 955/2000 – PRECETTO – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
- PROPOSTA N. 43 DEL 31/05/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, ART. 194,C . 1 A DLGS 267/2000MUCAFER S. COOP. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA – DECR ING. ESECUTIVO – PRECETTO – PIGNORAMENTO C/O TERZI- DECR ASSEGNAZIONE.
- PROPOSTA N. 44 DEL 08/06/2023 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA N. 82/2022.
- PROPOSTA N. 49 DEL 27/06/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1COMMA, LETT. A) DEL LGS DEL 18.08.2000, N. 267, ISFORM & CONSULTING S. R. L., DECRETO INGIUNTIVO N. 480/2022 DEL 21.02.2022.
- PROPOSTA N. 53 DEL 05/07/2023 – ART.194, COMMA 1, LETTERA A) D.L.VO 267/2000 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ E FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – DITTA O.S.S. SANITAS SOC. COOP. SOCIALE.
- PROPOSTA N. 60 DEL 24/07/2023 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA N. 43/2022.
- PROPOSTA N. 46 DEL 19/06/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 876/2023. VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
- PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, LETT, E) DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, PER IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DEFENSIONALE AVVOCATURA COMUNALE.
- PROPOSTA N. 55 DEL 07/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, E) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, INCARICHI LEGALI AVVOCATI ESTERNI.
- PROPOSTA N. 56 DEL 07/07/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, ART. 194, 1COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GETTONI DI PRESENZA EX CONSIGLIERI COMUNALI.
- PROPOSTA N. 57 DEL 13/07/2023 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
- PROPOSTA N. 41 DEL 24/05/2023 – NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE D’APPELLO.
Scusate, ma c’era la Fresca? Almóne mó putarrujie vní a Mambrdonjie a sciaqquarse
Più che a sciaqquarse a vdi’ il teatro delle marionette che sono notoriamente senza anima e cervello… ma vengono mosse da mani che non, sempre, si vedono e che alla fine dello spettacolo invece della scritta fine… esce “TUTT’ APPOST”… e noi cittadini aggiungiamo: “…niente in ordine”.