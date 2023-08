Manfredonia. Fontanelle Largo Diomede, attenzione: acqua non è potabile

MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Maria Teresa Valente) Durante una passeggiata in tarda mattinata in Largo Diomede, ho osservato con preoccupazione alcuni adolescenti in costume, probabilmente di rientro dal mare, fare la doccia alle fontanelle (le fontane a pavimento della piazza) e poco più in là dei cani rinfrescarsi.

C’è un cartello accanto che probabilmente sfugge ai più giovani ed è per questo che confido nei loro genitori, affinché possano metterli in guardia da eventuali rischi, essendo acqua non proprio pulita, oltre che non potabile. Stesso discorso vale per chi porta qui a spasso i propri amici a quattro zampe.