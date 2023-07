Stornara, Stramurales: parte oggi la kermesse artistica dei murales

Stornara – Parte oggi il Festival di Street Art “STRAMURALES 2023” creato e portato avanti dall’Associazione Stornaralife aps con la percezione che qualcosa sta cambiando.

A parteciparvi, infatti, 28 artisti, di fama internazionale, e provenienti da ben 3 continenti diversi. Ma non solo. Un nuovo spazio si aprirà quest’anno nella kermesse di artisti della street art: lo spettacolo, con vari eventi musicali di jazz e blues, e un ampia finestra aperta alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali con la partecipazione di varie aziende del territorio dei Cinque Reali Siti.



Statoquotidiano ha incontrato il direttore artistico dello Stramurales, Lino Lombardi.

Definirei – le sue parole – ‘edizione straordinaria’ lo Stramurales 2023, con tutte le novità che porterà.

Per esempio?

Innanzitutto, gestiremo 28 artisti di fama internazionale, cosa in cui anche grandissime città non sono riuscite facilmente. E il fatto che noi stiamo raggiungendo un tale obiettivo la dice lunga sulla nostra volontà di continuare a credere in Stramurales.

Avete allargato anche i contatti e le collaborazioni a livello organizzativo.

Certamente. Io stesso ho incontrato personalmente il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano poco tempo fa, il quale mi ha assicurato che appoggerà il nostro progetto anche per la parte che intendiamo realizzare prossimamente. Noi, cioè, contiamo di fondare una residenza per artisti qui a Stornara trasformando così il nostro piccolo paese in un vero e proprio laboratorio artistico, operativo tutto l’anno, e presso il quale studenti del territorio potranno fare esperienze legate all’arte, imparare dagli artisti. Un po’ come succedeva nel corso del Rinascimento quando i maestri d’arte istruivano i giovani apprendisti.

Insomma, Stramurales guarda lontano.

Diciamo che siamo arrivati ad un punto nel quale possiamo sentire che non siamo soli e percepiamo i segnali di un futuro che si annuncia roseo per il nostro Festival.

Dopo “Arte senza confini”, “Respect”, “Controcorrente”, “Freedom” e “Revolution”, Stramurales quest’anno avrà come tema, scelto dall’aps organizzatrice dell’evento Stornara Life, “Desperate World”.

Il festival durerà fino al 13 Agosto 2023 e ospiterà nomi di artisti come quello dell’attesissimo Toni Espinar, oltre a Creaero, Alaniz Niz, Alessandra Carloni, Alex Senna, Artiste Rast, Aurora Agrestini, Bublegum, Dale Grimshaw, Eloi Angel, Fio Silva, Graffmatt, JDL, Luca Ledda, Lucione Samoa, Leticia Mandragora, Margot, Mate Artist, Maxi Bagnasco, Mirko Loste, Mr Blob, Order 55, Roseta, Sidney Waerts, Tito Ferrara, Vesod.



Artisti,questi, la cui fama e il cui spessore culturale contribuiranno ad accrescere il patrimonio artistico di Stornara, un paese sempre più riferimento per tutti gli amanti della Street Art, e che, come si legge nel comunicato stampa diffuso da Stornare Life nei giorni scorsi “rivendica prepotentemente il diritto di essere ormai portavoce e capofila di una rinascita e riqualificazione artistica, culturale e sociale del nostro territorio”.

Tra le novità di quest’anno: il 4 Agosto i rappresentanti dei paesi partners del progetto Erasmus+ “Participatory URBAN ART European process of inclusion and community development” per il convegno di chiusura del progetto a cui Stramulares è riuscito a partecipare negli ultimi 12 mesi; il 13 Agosto, chiuderà la kermesse lo spettacolo itinerante della Compagnia Teatrale “Accademia Creativa”.