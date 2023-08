Passaggio di consegne nel Club Lions Manfredonia Sipontum

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 29 luglio u.s., sul Porto Turistico di Manfredonia, presso il Ristorante “Reginella”, sede sociale del Lions Club Manfredonia Sipontum, ha avuto luogo la cerimonia del passaggio delle consegne tra Maridele Simone, presidente uscente, e Pasquale Ricucci, neo presidente eletto per l’anno sociale 2023-2024.

Hanno presenziato alla cerimonia l’lmmediato Past Governatore Distrettuale Roberto Mastromattei e il Sindaco, Ing. Gianni Rotice.

Dopo il saluto a tutti i presenti, Maridele Simone ha ricordato con l’ausilio di un breve contributo video – perché i fatti contano più di tante belle parole – le numerose attività realizzate dal Club nell’anno appena concluso in tutti i campi di azione indicati dal Lions International: Diabete, Vista, Fame, Cancro Infantile, Ambiente; i contributi economici forniti a sollievo delle vittime dei tanti eventi catastrofici avvenuti nel corso del trascorso anno sociale, da Ischia alle Marche, dalla Turchia all’Emilia Romagna; l’intervento a sostegno della popolazione ucraina; la cospicua donazione al Fondo di Intervento Internazionale (risultando 11° in Puglia, e solo dopo alcuni Clubs con più iscritti); gli interventi in favore dei meno fortunati della Città: dalle raccolte alimentari agli interventi in favore delle Case-famiglia.

Ogni singola azione è stata realizzata grazie al disinteressato contributo e allo spirito Lionistico di tutti i Soci del Club.

Dal canto suo, il neo presidente Pasquale Ricucci, dopo aver presentato i nuovi Componenti del Consiglio Direttivo del Club, ha tenuto a ricordare che non si diventa Lions per “apparire”; lo spirito Lionistico è infatti ben altro: è desiderio di servire gli altri, in particolare i meno fortunati, contribuendo a un bene comune e diffuso.

Ha quindi presentato il programma previsto per l’anno sociale 2023/24, precisando che già nel suo primo mese di presidenza il Club ha fattivamente contribuito alla realizzazione di un service Circoscrizionale a favore del Reparto di Oncologia Pediatrica di Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo.

Il Past Governatore Mastromattei, dopo aver espresso il suo vivo apprezzamento al presidente uscente Simone per quanto realizzato nell’anno sociale 2022/23, ha formulato i suoi auguri al presidente entrante Ricucci per una proficua prosecuzione in un solco così ben tracciato.

Nel suo articolato intervento, il Sindaco Rotice ha illustrato le diverse attività sociali in cui la Sua Amministrazione è impegnata, auspicando che in futuro il Club si coordini con l’Amministrazione Comunale nelle sue azioni in favore delle persone in difficoltà