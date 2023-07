Bari, 31 luglio 2023 – A causa di un incidente è temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale100 “Di Gioia del Colle” in corrispondenza del territorio comunale di Mottola, in provincia di Bari.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’ incidente che ha coinvolto tre autovetture ed un mezzo pesante.

L’impatto avvenuto al km 50,100 ha provocato il ferimento di una persona.