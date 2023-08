Riccardi: “Insediamento South Metal Corporation Srl di Manfredonia incompatibile con regolamento del Consorzio”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Lasciando da parte il Sindaco di Manfredonia, perennemente impegnato a fare bella mostra di sé nelle più disparate iniziative cittadine, tutto preso a distribuire a piene mani le sue perle di saggezza, mi chiedo e vi chiedo, ma il resto della compagnia amministrativa, oltre ad apparire con il Sindaco nelle foto di rito, quando pensa di occuparsi delle questioni che riguardano la città e la salute dei propri cittadini?

Possibile che possa passarci tutto sotto il naso, senza che nessuno si renda conto di quello che accade e di quali ripercussioni potrebbero esserci per la nostra salute.

L’area dell’ex Enichem di Monte Sant’Angelo ritorna puntualmente alla cronaca politica, non per regalarci prospettive concrete di sviluppo per l’intero territorio, ma unicamente per ipotesi di investimenti assolutamente non compatibili con la nostra storia recente. E mentre va in scena la farsa di Seasif e dei suoi improbabili e fantasiosi progetti industriali, succede che altri imprenditori, nell’assoluta assenza delle istituzioni locali, propinano investimenti nel settore dei rifiuti.

È stato più volte, anche strumentalmente sottolineato, che sarei stato, in qualità di Presidente del Consorzio ASI, l’artefice della modifica del regolamento per gli insediamenti industriali, con l’introduzione del comma 22 bis: “Per la localizzazione degli impianti ambientali per il trattamento delle frazioni secche di rifiuto da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.), nell’agglomerato di Manfredonia – Monte Sant’Angelo, non si applicano i limiti di cui ai commi 21 e 22″. Successivamente modificato con l’allargamento a tutte le aree industriali di tutta la provincia di Foggia, tranne l’agglomerato industriale della città di Foggia.

In data 13 aprile 2023, la Provincia di Foggia rilasciava l’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della società South Metal Corporation Srl di Manfredonia, finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti e la messa in esercizio di un impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica per 25 mila tonnellate.

Il procedimento vedeva coinvolti tutti gli enti competenti territorialmente, senza che nessuno dei convenuti sollevasse il palese contrasto con il comma 22 sopracitato e l’impossibilità di poter procedere al rilascio della prescritta autorizzazione. È importante sottolineare che il regolamento è stato modificato con l’obiettivo di favorire impianti pubblici per la gestione di alcune tipologie di rifiuti, specificamente le frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata urbana dei comuni. Al contrario, non è stato concepito per consentire la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti di vario genere.

La prova di ciò si riscontra analizzando i codici EER presenti nell’autorizzazione provinciale. Molti di essi sono chiaramente riconducibili a rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata urbana, ma piuttosto legati a metalli ferrosi, rame, bronzo, ottone, alluminio, piombo, zinco, ferro e acciaio, stagno, metalli misti, scorie non trattate, scorie di fusione, rifiuti di saldatura e materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti. Tale analisi è ulteriormente rafforzata dai formulari rifiuti allegati, i quali fanno specifico riferimento ad aziende private, non ai comuni.

Ritengo sia cruciale tralasciare momentaneamente altre sfaccettature della vicenda, sulle quali mi vedrò costretto a ritornare in futuro. Ciò che mi preme sottolineare è che non intendo alimentare polemiche ambientaliste sui rifiuti. Ho sempre sostenuto che gli impianti legati al ciclo dei rifiuti urbani sono importanti e necessari, in quanto risolvono problemi di smaltimento e offrono opportunità di sviluppo e lavoro. Tuttavia, è essenziale rispettare le procedure e le leggi affinché la nostra salute sia adeguatamente tutelata.

Il vero problema qui è l’assenza di rispetto delle regole e il mancato controllo delle istituzioni. Chi governa la nostra città dovrebbe essere pienamente consapevole di ciò che accade alle nostre porte e agire di conseguenza. Non possiamo permetterci di assistere a situazioni di sciatteria e improvvisazione senza esprimere un punto di vista compiuto, che delinei non solo un’idea di sviluppo, ma che garantisca il benessere della nostra comunità.