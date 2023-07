Sanità in Puglia, i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

BARI – Sanità: la Giunta ha approvato i “Criteri e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico”. Il Disturbo dello Spettro Autistico è un disturbo del neuro-sviluppo causato da uno o più fattori genetici e ambientali che agiscono sul sistema nervoso centrale dando luogo ad una sindrome comportamentale, biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita, che accompagna i pazienti per tutto il corso della loro esistenza.

Inoltre, la disabilità che caratterizza questi disturbi oltre ad essere permanente, assume un’espressività variabile nel tempo, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche di inserimento sociale. Negli ultimi tempi si è verificato un notevole incremento di diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, e non esiste un trattamento idoneo per tutti i pazienti affetti da tale disturbo. Ad ogni modo, per i bambini, il trattamento deve essere:Precoce e procedere per tappe di sviluppo;Intensivo in considerazione delle esigenze personali che mutano con lo sviluppo individuale;Integrato nei vari contesti di vita; Personalizzato.

Di seguito, la ripartizione per Asl:

L.R. 32/2022 ART. 72 – CONTRIBUTO METODO ABA

ASSEGNAZIONE 2023 ASL POPOLAZIONE RESIDENTE 0-17 QUOTA ASSEGNATA

(Valore in euro) PUGLIA 610.508 5.000.000,00 BA 192.464 1.576.261,08 BT 63.419 519.395,32 BR 56.680 464.203,58 FG 97.688 800.055,04 LE 113.659 930.855,94 TA 86.598 709.229,04

Sanità: la Giunta ha approvato gli indirizzi operativi per il contributo al Test prenatale non invasivo (NIPT)”, con la ripartizione delle risorse alle ASL.

L’accesso allo strumento del Test prenatale non invasivo (NIPT), è introdotto per limitare i rischi afferenti all’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l’amniocentesi, in via sperimentale e quale contributo sociale, per sostenere e migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici;

Le attività propedeutiche alla esecuzione del test dovranno essere effettuate presso le tre strutture di Diagnosi Prenatale, precisamente dalle U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Lecce, “Di Venere” e “OO.RR” di Foggia, coordinate dalla UOC di Medicina Fetale della ASL BA in qualità di riferimento regionale.

Invece, l’esecuzione del Test DNA/NIPT dovrà essere centralizzata presso la U.O. di Genetica Medica dell’Ospedale “Di Venere” di Bari, da intendersi quale contributo sociale.

A disposizione ci sono 300 mila euro, così ripartiti tra le Aziende Sanitarie Locali, sulla base dei parti registrati nel 2022.

AZIENDE SANITARIE LOCALI FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2023 % residenza donne parti anno 2022 ASL BA 97.106,11 € 32% ASL BR 28.938,91 € 10% ASL BT 31.189,71 € 10% ASL FG 47.266,88 € 16% ASL LE 55.305,47 € 18% ASL TA 40.192,93 € 13% TOTALE 300.000,00 € 100%

Sanità: nuove misure di contenimento della spesa per i farmaci inibitori della pompa protonica.

La Giunta ha adottato ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, con particolare riferimento ai farmaci Inibitori della Pompa Protonica (PPI).

Si è stabilito che a tal fine i medici prescrittori, nei casi in cui risulti indicato un trattamento con farmaci PPI superiore a 14 giorni, fermo restando il rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate in scheda tecnica dei singoli farmaci e delle limitazioni sulla rimborsabilità in regime SSN, prediligano il ricorso ai confezionamenti dei farmaci PPI da 28 unità posologiche in luogo di quelle da 14 unità, nell’ambito delle prescrizioni effettuate su ricetta SSN (dematerializzata o cartacea) da erogare nel canale della farmaceutica convenzionata.

I Direttori Generali delle ASL, per il tramite degli Uffici Distrettuali e dei Servizi Farmaceutici aziendali provvederammo urgentemente ad attivare audit con i MMG finalizzati a dare rapida e corretta attuazione alle disposizioni emanate con il provvedimento.

Sanità: La Giunta ha adottato ulteriori misure per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, con particolare riferimento all’incremento della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica, nonché della distribuzione diretta per gli assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semi residenziale.

E’ stato adottato un Prontuario regionale del Primo Ciclo terapeutico, che rappresenta l’elenco dei principi attivi a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata, nei confronti delle quali risulta necessario orientare principalmente la distribuzione diretta sia dei farmaci al Primo Ciclo di terapia da parte delle Aziende pubbliche del SSR che dei farmaci per i pazienti in ADI/RSA/RSSA da parte delle ASL. I possibili risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata regionale conseguibili in attuazione delle disposizioni del provvedimento sono quantificabili pari a circa 7,8 milioni di euro su base annua.

Ratificata definitivamente la nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 nonché dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, del dott. Antonio Fasanella.