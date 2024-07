Cinque uomini, tutti con precedenti penali o di polizia, sono stati sorpresi a sfrecciare con potenti acquascooter a pochi metri dal bagnasciuga, mettendo a rischio i bagnanti in mare. L’intervento del personale del reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza ha portato al sequestro delle moto d’acqua e all’avvio di controlli amministrativi.

I militari stanno accertando se i cinque uomini – due dei quali sono stati bloccati a Bari, due a Brindisi e uno a Lecce – siano in possesso di patente nautica valida, se i documenti presentati siano autentici e se le moto d’acqua siano assicurate. Secondo le normative vigenti e le ordinanze locali, l’uso degli acquascooter è consentito solo a 300-400 metri dalla costa. I trasgressori non solo violavano questa regola, ma navigavano anche ad alta velocità nella zona di mare riservata alla balneazione e in orari non consentiti, senza la necessaria dotazione di sicurezza.

Le verifiche sono state rese possibili anche grazie alle segnalazioni dei bagnanti al numero di emergenza 117. La Guardia di Finanza annuncia che i controlli proseguiranno lungo il litorale pugliese per contrastare l’uso improprio degli acquascooter e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

