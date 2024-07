Gallipoli: ascensore con 5 giovani turisti precipita per un piano - Fonte: Fanpage.it

Momenti di panico si sono verificati ieri notte per cinque turisti intrappolati all’interno di un ascensore in un B&B vicino al centro storico di Gallipoli. L’ascensore è precipitato di un piano, ma fortunatamente i meccanismi di sicurezza sono entrati in funzione, evitando un grave incidente simile a quello avvenuto a Fasano all’inizio di luglio, che aveva causato la morte della 25enne Clelia Ditano.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nei pressi delle riviere del centro storico della cittadina salentina. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i cinque turisti dalla cabina dell’ascensore. Nonostante la caduta, non si sono registrati feriti grazie all’attivazione tempestiva dei freni di sicurezza dell’impianto, noti anche come “paracadute”, che hanno impedito conseguenze più gravi.

I pompieri, giunti sul posto, hanno verificato le condizioni dei giovani e, dopo averli rassicurati, hanno proceduto con le operazioni tecniche per liberarli dalla cabina precipitata al piano inferiore. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Questo non è il primo caso simile avvenuto in Puglia. Oltre all’incidente di Fasano, un episodio analogo si era verificato lo scorso anno a Brindisi, dove un ascensore era precipitato con una famiglia a bordo, ma i tre membri erano stati salvati grazie al funzionamento del freno di sicurezza.

Lo riporta Fanpage.it