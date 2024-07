La sicurezza delle strade continua a destare preoccupazioni, soprattutto per ciclisti e motociclisti. Un gruppo di cicloamatori del Gargano ha segnalato un problema su alcune arterie del Foggiano. Sulla S.P. 144, nel tratto che collega Monte Sant’Angelo alla Foresta Umbra, vicino all’area di sosta del sentiero del pellegrino, un privato ha installato una recinzione con filo spinato e tondini di ferro, invadendo lo spazio di rispetto della strada provinciale, che dovrebbe essere di almeno 5 metri.

Inoltre, la recinzione non è a norma e presenta oggetti pericolosi, come i tondini di ferro e il filo spinato, che costituiscono un grave rischio per motociclisti e ciclisti. “Se un ciclista perde aderenza, potrebbe finire infilzato dai tondini di ferro o restare intrappolato nel filo spinato. È urgente che venga preso un provvedimento”, avvertono i cicloamatori.

Lo riporta L’Immediato.net