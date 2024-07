«Usciva tardi per il caldo, quasi sempre con il compagno, e facevano il solito giro, quattro passi per prendere un po’ di fresco». Così Bruno Verzeni, il padre di Sharon, accoltellata a morte lungo una strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Al momento, rimane un fitto mistero sui responsabili dell’omicidio, e sulle cause. La sera tra lunedì 29 e martedì 30 luglio era proprio una di quelle giornate in cui la 33enne, al ritorno dal suo turno in pasticceria, aspettava che il caldo si mitigasse per uscire a fare due passi. Un’abitudine nata anche «per cercare di dimagrire, perché la dietologa le aveva detto di diminuire di peso», spiega suo padre Bruno al Corriere della Sera.

La passeggiata

Nonostante le passeggiate serali venissero solitamente fatte in coppia, quella sera il suo compagno Sergio Ruocco era rimasto a casa. «Avevano cenato insieme, ma poi lui era stanco ed è andato a dormire. Non si è reso conto che Sharon fosse uscita. Deve avere portato fuori la spazzatura e poi deve essersi incamminata per fare una passeggiata, non so poi cosa è accaduto. Lo hanno svegliato i carabinieri e per quanto ci riguarda è un ragazzo splendido», spiega ancora Bruno Verzeni. Sharon e Sergio sarebbero dovuti partire a breve per le vacanze, a metà agosto.

«Una donna con la testa sulle spalle»

La donna a lavoro si trovava bene: i colleghi alla pasticceria Vanilla di Brembate la descrivono come una giovane seria e con la testa sulle spalle. «Era una ragazza tranquilla, non coltivava nulla se non il lavoro, la casa e il suo compagno», racconta ancora suo padre. L’ultimo contatto che Bruno aveva avuto con sua figlia era avvenuto il giorno prima dell’omicidio: «Ci aveva mandato un messaggio di buone vacanze, noi eravamo appena partiti per le ferie quando è successo». Lui e sua moglie rientrarono immediatamente a casa dopo la tragica notizia, e adesso, insieme ai fratelli di Sharon (Melody e Cristopher) non chiedono altro che una spiegazione al dramma che ha travolto all’improvviso la loro famiglia.

