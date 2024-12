Incidente tra Panda e cinghiale: morto l'animale

Una Fiat Panda è finita fuori strada nella giornata di oggi lungo la Strada Provinciale 28 (SP28) Pedegarganica, nei pressi di Rignano Garganico, a seguito di un violento impatto con un cinghiale. L’animale è deceduto sul colpo, mentre il conducente, ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, quando la Fiat Panda, condotta da un automobilista locale, ha colpito improvvisamente un cinghiale che stava attraversando la strada. L’urto è stato così forte da far perdere il controllo del veicolo, che è finito fuori carreggiata.

Condizioni del Conducente

Il conducente, il cui nome non è stato divulgato, ha riportato diverse ferite ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto per prestare aiuto. Dopo un primo intervento, è stato trasportato all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Problema dei Cinghiali nel Gargano

Questo incidente sottolinea un problema crescente nella regione del Gargano: l’aumento della popolazione di cinghiali lungo le strade. Gli avvistamenti di questi animali sono diventati sempre più frequenti, costituendo un serio rischio per gli automobilisti. Solo per caso, oggi si è evitato un esito più drammatico per l’automobilista coinvolto.

Le autorità locali hanno ripetutamente segnalato la necessità di misure per ridurre il numero di cinghiali e prevenire incidenti simili. Tuttavia, le attuali strategie sembrano insufficienti per garantire la sicurezza stradale.

Raccomandazioni di Sicurezza

Gli esperti suggeriscono agli automobilisti di adottare precauzioni particolari, soprattutto durante le ore serali e notturne quando i cinghiali sono più attivi. Ecco alcuni consigli per una guida più sicura:

– Ridurre la velocità nelle aree segnalate come frequentate da animali selvatici.

– Utilizzare i fari abbaglianti per migliorare la visibilità.

– Evitare manovre brusche che potrebbero causare la perdita di controllo del veicolo.

– Segnalare immediatamente alle autorità locali qualsiasi avvistamento di cinghiali lungo le strade.

L’incidente odierno sulla Pedegarganica (SP28) rappresenta un tragico promemoria dell’urgenza di interventi efficaci per migliorare la sicurezza stradale nella regione del Gargano. La crescente presenza di cinghiali è un problema che richiede attenzione immediata per prevenire ulteriori incidenti e tragedie.

