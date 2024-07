MANFREDONIA (FOGGIA) – Nel suo “La fisica appula” Padre Michelangelo Manicone, (Vico del Gargano, 4 marzo 1745 Ischitella, 18 aprile 1810) un francescano particolarmente versato nelle scienze naturali scrive: Il lago Salso [tra la piana di Manfredonia e l’Ofanto] non è circondato nè da colline, nè da terreni notabilmente inclinati verso le sue acque, ed inoltre in tutti i suoi lati domina una campagna pianeggiante.

Quindi essendo questo abbandonato alle naturali vicende delle sue acque, vedono queste dilatarsi nel verno, e ritirarsi nella state. A metà Ottocento il lago Salso si presentava alimentato dai canali provenienti dal Candelaro e dal Cervaro ed esteso per circa 4000 ha.

La bonifica, cominciata a fine Ottocento e realizzata soprattutto dagli anni trenta in poi ad opera del Consorzio di Bonifica della Capitanata, mutò profondamente l’aspetto delle cose, specie quando negli anni Cinquanta il Consorzio (facendo scomparire ambienti rilevanti quanto a biodiversità) raccolse quegli specchi d’acqua sparpagliati in tre vaste vasche arginate.

Tali vasche rispondevano alle esigenze espresse da Giovanni Vittorio Nuccorini, un importante imprenditore bolognese intenzionato a trasformare parte dell’area in risaia con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Il disegno prevedeva che la più grande delle tre vasche fosse affidata in gestione alla Daunia Risi, che quella di dimensioni intermedia venisse destinata alla produzione ittica (anguille); l’area arginata più piccola, invece doveva diventare riserva di caccia in combinazione con le preesistenti distese di canneto, oltre che riserva di acqua per usi irrigui.

Si annunciava il rilancio economico di una delle zone più depresse di Puglia, invece gelosie, calcolo, frodi e incapacità delle maestranze locali riuscirono a tarpare le ali al progetto Daunia Risi, che non decollò mai. Dopo una breve esperienza, di riso e mondine in Puglia non si parlò più. Oggi il Lago Salso è una zona umida di circa 540 ha, ultimo residuo di bacini palustri che facevano della Capitanata uno degli ambienti acquatici più estesi d’Europa.

Con l’istituzione del Parco Nazionale del Gargano, il lago Salso offre riparo a bufali, rettili, numerose specie ittiche di acqua dolce e uccelli stanziali e di passo che trovano, nella vegetazione palustre, l’habitat ideale per la sosta e la nidificazione.

