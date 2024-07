In merito alla decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di autorizzare la partecipazione di Imane Khelif, pugile transgender, alle Olimpiadi 2024, Vladimir Luxuria interviene dicendo: “Esistono opinioni diverse sulla partecipazione di una pugile transgender, ma la decisione finale spetta agli esperti del CIO. Dopo aver valutato la massa muscolare, la forza fisica, il peso corporeo e il livello di testosterone, hanno approvato la partecipazione di Khelif, giudicando che tutti i parametri siano stati rispettati.”

La questione ha attirato l’attenzione pubblica poiché, solo un anno fa, la pugile 25enne di origine nordafricana era stata esclusa dalla finale mondiale di pugilato per non aver superato il controllo ormonale.

Luxuria, conduttrice transgender di Foggia, rassicura: “Le pari opportunità non compromettono la lealtà sportiva.” D’altro canto, il Ministro Matteo Salvini considera la decisione “uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi.”

Luxuria sottolinea che l’assunzione di ormoni femminili riduce significativamente il testosterone e l’energia fisica e, per evitare fraintendimenti, dichiara il suo sostegno all’italiana Angela Carini: “Tiferò per Angela Carini, come faccio sempre per le nostre atlete, indipendentemente dalle identità sessuali.”

Lo riporta Foggiatoday.it