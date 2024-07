Venduta la casa di Lucio Dalla a San Nicola: "un pezzo di storia che continuerà a vivere"

L’incantevole isola di San Nicola, vero cuore pulsante delle Isole Tremiti, ha recentemente assistito ad una vendita d’eccezione: la residenza indipendente che fu rifugio e fonte d’ispirazione del leggendario artista italia no Lucio Dalla. Conclusa in poco più di un mese, questa trattativa di successo è frutto di una vincente partnership tra il Gruppo Toscano e Guidobaldi Luxury Properties, società del Gruppo Toscano Holding specializzata in immobili di lusso.

All’interno dell’Abbazia/Fortezza di Santa Maria a Mare, un magnifico complesso architettonico risalente al 1200, sorge questa proprietà che rappresenta un perfetto connubio tra storia e modernità. Questo affascinante open space è un vero gioiello architettonico, con un angolo cottura a vista e una sala luminosa adornata da tre ampie finestre che si affacciano sul promontorio, regalando un panorama mozzafiato che fa sentire chiunque come se stesse vivendo all’interno di un dipinto mediterraneo. La zona notte, ospitata in due eleganti soppalchi realizzati in legno e vetro, offre un’esperienza abitativa unica, permettendo di apprezzare ogni dettaglio delle pregiate finiture della casa. Il rinomato Architetto Camerini ha curato la ristrutturazione dell’immobile, conservando elementi storici di grande pregio, come l’acquasantiera originale, testimonianza del passato ecclesiastico della struttura. Lucio Dalla scelse questo luogo per la sua unicità e la straordinaria capacità di ispirare, grazie alla meravigliosa visione del mare e alla storicità intrinseca del sito. La vendita di questa proprietà non segna solo un’importante tappa nel mercato immobiliare di lusso, ma offre anche al nuovo proprietario l’opportunità di entrare a far parte della straordinaria eredità lasciata dall’artista. In questa dimora, l’arte e la storia si fondono, offrendo un rifugio dove il passato dialoga con il presente e il mare canta le sue melodie senza tempo. La conclusione di questa vendita testimonia la bellezza senza pari delle Isole Tremiti e il valore duraturo delle proprietà che vi si trovano, un invito aperto a chiunque desideri immergersi in un’esperienza unica e senza tempo. Nicola Rinaldi, A.D. di Guidobaldi Luxury Properties, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della vendita appena conclusa in collaborazione con l’agenzia Toscano Spa di Bologna Centro. Inoltre, siamo felici che l’acquirente sia una persona che conosce ed è profondamente legata alle Isole Tremiti, luogo che frequenta da anni e che la affascina profondamente. Questo aggiunge un valore speciale alla transazione, sapendo che la casa di Lucio Dalla continuerà ad essere amata e apprezzata.“ Sul sito Guidobaldi è in vendita anche la splendida villa a San Domino appartenuta sempre a Lucio Dalla e immersa nella suggestiva Cala Matano (qui il video). Una nuova opportunità per chi desidera vivere immerso nella bellezza e nella storia delle Isole Tremiti, seguendo le orme di uno dei più grandi artisti italiani. Scopri tutti i dettagli su Guidobaldi.it