FOGGIA – Il dibattito politico foggiano torna a infiammarsi. A margine del consiglio comunale di ieri, la sindaca Maria Aida Episcopo è tornata a parlare del caso Aprile, respingendo le critiche piovute in merito alla determina dirigenziale contestata e sottolineando come non vi siano, a suo dire, profili penalmente rilevanti.

Una dichiarazione che non è passata inosservata. Fratelli d’Italia, attraverso una nota ufficiale del coordinamento cittadino firmata dal responsabile enti locali Bruno Longo, ha replicato duramente, accusando la prima cittadina di “minimizzare un atto amministrativo che gli stessi uffici comunali hanno definito illecito, illegittimo e quindi illegale”.

Nel mirino c’è la determina con cui erano state affidate forniture e lavori a una cooperativa priva – secondo quanto riportato nella nota – di curriculum e comprovata esperienza nel settore. Un provvedimento che sarebbe stato poi annullato proprio a seguito degli approfondimenti interni del settore tecnico comunale.

“Fa specie – scrive Longo – che la sindaca, la stessa che in campagna elettorale ha costruito la sua narrazione attaccando candidati di centrodestra con processi in corso, oggi minimizzi il peso di un atto gravemente viziato, e che non rispetta nemmeno le normative antimafia”.

Secondo Fratelli d’Italia, la sindaca starebbe ignorando le evidenze prodotte dagli uffici comunali e sottovalutando la reazione indignata della cittadinanza. “Ci chiediamo – prosegue la nota – se il suo entourage, ben retribuito dai contribuenti, non l’abbia informata sui riscontri tecnici e giurisprudenziali relativi alla vicenda, oppure se sia una scelta deliberata, per eludere responsabilità politiche evidenti”.

Il partito di opposizione chiarisce infine di non essere interessato a chiedere le dimissioni dell’assessore Aprile come “capro espiatorio”. L’obiettivo, semmai, è denunciare “il crollo politico e morale del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra, che hanno fatto della questione etica un vessillo elettorale, oggi clamorosamente smentito dai fatti”.

Longo ricorda che Fratelli d’Italia fu il primo soggetto politico, già lo scorso 18 luglio, a chiedere la revoca in autotutela del provvedimento. “Ora la parola passa all’autorità giudiziaria competente. Ma resta l’amara constatazione – conclude – di un ritorno al peggior familismo e clientelismo da Prima Repubblica”.