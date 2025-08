Gargano – Manfredonia, 31 luglio 2025. “Quello che è accaduto a Lago Salso è una grave ferita al nostro patrimonio naturalistico e ambientale, che ha colpito una delle sue aree più preziose. Il primo atto che ho compiuto dopo la mia nomina a Commissario Straordinario dell’Ente parco nazionale del Gargano è stato proprio recarmi sui luoghi interessati dai roghi. Qualora dovesse essere confermata la natura dolosa degli incendi non posso che considerarli atti delinquenziali di una gravità inaudita, i cui responsabili dovranno essere individuati e puniti in modo esemplare. Si tratta infatti di gesti criminali che non hanno colpito solo la flora e la fauna dell’area, ma la nostra comunità, a cui l’area protetta appartiene“.

E’ quanto dice in esclusiva a StatoQuotidiano.it il dottor Raffaele Di Mauro, già candidato a sindaco e attuale consigliere comunale di Foggia, dallo scorso 22 luglio 2025 nuovo Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, dopo la scadenza della proroga che ha interessato l’ex presidente Antonio Pazienza.

Il riferimento naturalmente è all’emergenza ambientale che ha interessato, dopo metà luglio scorso, l’Oasi Lago Salso di Manfredonia, e alcune aree come quelle di San Giovanni Rotondo e del Gargano.

“Come intendo affrontare l’emergenza ambientale originatasi nel territorio di Manfredonia, e analogamente in quello di San Giovanni Rotondo? Innanzitutto è necessario fare chiarezza sulle effettive competenze dell’Ente parco nazionale del Gargano. L’Ente parco, per legge, è competente in materia di prevenzione e non per la lotta attiva agli incendi”, dice a StatoQuotidiano.it il dottor Di Mauro.

“Penso che in materia di incendi sia necessario porre in essere azioni mirate ed efficaci che ne riducano il rischio. Tali azioni vanno necessariamente programmate ed eseguite preventivamente. E’ indispensabile che i diversi attori istituzionali, ciascuno per le proprie competenze, pongano in essere – mediante progetti di sistema – azioni necessarie finalizzate alla prevenzione. Sulla questione posso assicurare che l’Ente parco nazionale del Gargano farà la sua parte. La prevenzione è dunque fondamentale. Ed è per questo che il Parco nazionale del Gargano in collaborazione con il “Dipartimento di scienze del suolo” dell’Università degli Studi di Bari, ha in corso di redazione il “Piano AIB” relativo al periodo 2025/2029. Il “Piano AIB”, infatti, costituisce uno strumento efficace per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi con la finalità di ridurre i danni derivanti dagli incendi. E’ chiaro che, per rendere efficace il “Piano AIB”, tutti gli attori istituzionali – ciascuno per la propria competenza – dovranno destinare anche le risorse economiche necessarie”.

“L’impegno attuale in materia di prevenzione comunque non manca, dalle informazioni apprese presso gli uffici dell’Ente ho potuto costatare che presso il Lago Salso sono state eseguite azioni finalizzate alla manutenzione straordinaria con finalità di prevenzione incendi e miglioramento dell’accessibilità del sito per complessivi € 140.000 i cui lavori risultano conclusi in data 29/01/2025. Inoltre l’Ente parco nazionale del Gargano sta portando avanti diversi progetti di manutenzione forestale finalizzati a ridurre il rischio da incendi, finanziati interamente con risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché dal bilancio dell’Ente, per complessivi € 6.175.449,12 oltre ad interventi finalizzati alla ristrutturazione di invasi (piscine) per finalità antincendio per complessivi € 596.000,00″.

“Mi rendo conto che tutto ciò non è sufficiente. Il mio impegno politico – istituzionale sarà finalizzato prioritariamente ad intercettare risorse aggiuntive per la messa in sicurezza del territorio.” (I – continua).