Nota del consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo di Per la Puglia)

“In seguito alle segnalazioni delle ASL territoriali che evidenziano un preoccupante aumento dei casi di arbovirosi — in particolare della febbre del Nilo occidentale (West Nile Fever) — ho inviato una richiesta ufficiale al Presidente della Regione Puglia e agli Assessori alla Sanità e all’Ambiente per lo stanziamento urgente di fondi destinati ai Comuni, al fine di intensificare le campagne di disinfestazione e risanamento ambientale.

Le raccomandazioni delle autorità sanitarie parlano chiaro: è necessario intervenire con disinfestazioni settimanali nei mesi estivi, soprattutto tra agosto e settembre, per contenere la diffusione dei vettori responsabili della trasmissione del virus. Tuttavia, molti Comuni non dispongono delle risorse necessarie per garantire interventi straordinari ed efficaci.

La febbre del Nilo occidentale, trasmessa principalmente dalle zanzare, rappresenta oggi una minaccia concreta e attuale, aggravata dai cambiamenti climatici e dalla crescente presenza di vettori sul territorio. È fondamentale che le istituzioni agiscano in modo coordinato e responsabile, garantendo una risposta immediata, efficace e uniforme in tutta la Regione. Confido pertanto nell’impegno del presidente e degli asssessori competenti per affrontare rapidamente una problematica che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini”.