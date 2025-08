(II – continua). “La mia intenzione è sollecitare la massima attenzione da parte dei livelli istituzionali nazionali, confrontandoci con i Ministeri competenti circa l’esigenza di un rafforzamento delle forze in campo ai fini preventivi. Contestualmente attiveremo sistemi di forte e rigoroso presidio territoriale”, continua a StatoQuotidiano.it il dottor Raffaele Di Mauro, neo Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in merito alla volontà di richiedere “fondi al Governo per un intervento fattivo nell’area dell’Oasi Lago Salso”, dopo quanto avvenuto.

Per l’installazione di impianti di videosorveglianza nell’area dell’Oasi: “Il controllo del territorio è una priorità a cui stiamo lavorando, elevando in modo significativo la sua quantità e la sua qualità.”

Cosa sarà fatto in merito al disastro che ha interessato flora e fauna nell’area. “Preliminarmente andrà redatto uno studio per verificare il tipo di interventi da porre in essere nel medio e lungo periodo. Posso assicurare che l’Ente parco nazionale del Gargano farà la propria parte. Mi auguro che anche gli altri attori istituzionali facciano la loro”.

In merito alla possibilità di ripristino del presidio dell’Arif e su altre idee in merito alla sorveglianza: “Come è noto l’ARIF è un’agenzia della Regione Puglia e, pertanto, gode di piena autonomia. In ogni caso mi farò parte attiva verso il direttore dell’ARIF e l’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia per il ripristino del presidio presso il Lago Salso”.

Per la possibilità di nuove assunzioni per il controllo dell’area (Oasi Lago Salso, naturalmente): “In merito a tale punto voglio precisare che il controllo e la sorveglianza del territorio del Parco è demandato, ope legis, ai Carabinieri Forestali. Pertanto il controllo dell’area non può avvenire mediante assunzioni dirette da parte dell’Ente parco nazionale del Gargano. Il mio impegno sarà profuso nell’ottica del potenziamento dell’organico dei Carabinieri Forestali. ”

La riorganizzazione della gestione dell’Oasi Lago Salso, a livello societario. “Al momento il tema è oggetto di colloqui con il Comune di Manfredonia. Dopo un primo confronto con il Sindaco La Marca abbiamo deciso di aggiornarci subito dopo ferragosto per pianificare le azioni da intraprendere per la gestione dell’area, che certamente dovrà tornare ad essere vissuta e visitata”.

L’ex presidente Pazienza ha invocato la concretizzazione della proposta dell’Oasi quale Riserva Naturale di Stato, lo farà anche l’attuale Commissario Di Mauro? “Questa opzione è una delle possibilità in campo, senza dubbio. È tuttavia fondamentale ripristinare e praticare il principio del confronto e del dialogo, cosa, come ricordavo prima, già accaduta positivamente e virtuosamente con il Comune di Manfredonia. Decideremo insieme quale strada percorrere, consapevoli che qualunque decisione sarà ispirata dalla volontà di valorizzare, promuovere e rendere pienamente fruibile l’Oasi Lago Salso, che è una delle perle naturalistiche più importanti del Parco Nazionale del Gargano”, conclude il dottor Di Mauro a StatoQuotidiano.it. (II – fine)