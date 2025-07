Manfredonia. Liliana Rinaldi irremovibile: "Lascio il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia. Ecco perché"

“Con la presente, comunico la mia decisione irrevocabile di lasciare il gruppo consiliare di Forza Italia di cui ho ricoperto anche il ruolo di capogruppo.”

Lo annuncia in un post la consigliera comunale Liliana Rinaldi.

“Sono stata componente del coordinamento provinciale del partito di Tajani,per affiancare l’appena nominato coordinatore Paolo Dell’Erba. In passato ho ricoperto una delega al turismo nel comune di Manfredonia e avevo ricevuto le deleghe alla Promozione del Territorio,Turismo ed Aree Protette quando ero Consigliere Provinciale ai tempi della Presidenza di Nicola Gatta. Questa scelta sofferta, è maturata dopo un’attenta riflessione e non è stata presa certo a cuor leggero. Tuttavia, le recenti azioni politiche intraprese a livello cittadino dal partito non rispecchiano più i miei valori e principi ed il mio modo di intendere il ruolo dell’opposizione, critica si ma costruttiva”.

“Credo fermamente che la politica debba essere al servizio dei cittadini e che le decisioni prese debbano essere trasparenti e condivise cosa che non avviene da tempo. Purtroppo, non mi ritrovo più in questa visione all’interno di Forza Italia. Ringrazio i colleghi e i sostenitori per il supporto ricevuto finora e assicuro il mio impegno continuo a favore dei piu deboli e delle classi meno abbienti, ed è per questo, che onorero’ il mandato conferitomi dai miei elettori continuando a lavorare per la mia città, seppur da una posizione indipendente”, conclude.