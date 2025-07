Nota del consigliere regionale e vicesegretario regionale della Lega, Joseph Splendido:

“La situazione dell’ospedale di Manfredonia è sempre più drammatica. Negli ultimi mesi ho più volte denunciato disservizi gravi e ripetuti, in particolare sul servizio di radiologia. Oggi assistiamo all’ennesimo colpo inferto alla sanità locale: la chiusura di fatto del centro diabetologico, con pazienti cronici costretti a spostarsi, senza adeguata assistenza né percorsi terapeutici completi.

“Parliamo di centinaia di cittadini affetti da una patologia grave e diffusa, che si vedono negare il diritto alla cura e all’assistenza. Ridurre tutto a qualche visita ambulatoriale, magari con settimane d’attesa, è uno schiaffo alla dignità di chi vive quotidianamente una condizione clinica complessa.

“Questo non è un caso isolato: è il risultato di anni di abbandono e disattenzione da parte della Regione Puglia, che ha progressivamente smantellato i servizi sanitari in provincia di Foggia, soprattutto nei presidi costieri e montani. La Capitanata sta pagando un prezzo altissimo in termini di salute pubblica, senza ricevere risposte.

“Non possiamo più permettere che i cittadini vengano trattati come pazienti di serie B, costretti a vagare tra le province alla ricerca di un medico o di un referto», conclude Splendido. «La sanità è un diritto, non un lusso. E Manfredonia ha tutto il diritto di essere tutelata come qualsiasi altra città della Puglia, e dell’Italia”