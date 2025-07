Salvini: “Stessi reati, stesse pene. Anche i minorenni devono rispondere come i maggiorenni”

La Lega presenta la ‘Legge Giogiò’. Daniela Di Maggio, madre del giovane ucciso a Napoli, candidata alle Regionali in Campania

31 luglio 2025 – ore 13:07

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato oggi tre nuove proposte di legge in materia di giustizia minorile e lotta alla criminalità giovanile. Tra i punti salienti, la richiesta di equiparare le pene per i reati commessi da minorenni a quelle previste per gli adulti. A fare da sfondo all’annuncio, la vicenda di Giogiò Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso nel 2023 mentre cercava di sedare una lite. A lui sarà intitolata una delle proposte legislative, ribattezzata “Legge Giogiò”.

“Un sedicenne oggi è molto più consapevole rispetto ai ragazzi della mia generazione – ha dichiarato Salvini –. Ai miei tempi non c’erano i social ma le cabine a gettoni, non si andava in giro con i coltelli. Ora si è più maturi: è giusto quindi che, se sbagli, paghi come chiunque altro”.

La “Legge Giogiò”: obiettivi e misure

Le tre proposte annunciate dalla Lega puntano a un rafforzamento della risposta penale ai reati giovanili e all’arginamento della diffusione della cultura criminale, soprattutto tra i più giovani. In particolare, il pacchetto prevede:

Punizioni più severe per chi istiga o coinvolge minorenni in attività criminali, compresa la propaganda che glorifica la criminalità organizzata.

Oscuramento dei profili social di chi è indagato o condannato per reati gravi, al fine di contrastare la diffusione di contenuti che possano ispirare emulazione.

Istituzione di un Garante per le vittime della criminalità organizzata, che possa dare supporto concreto alle famiglie colpite da tragedie come quella della famiglia Cutolo.

“La nostra è una risposta necessaria – ha sottolineato il senatore leghista Gianluca Cantalamessa, capogruppo in Commissione Antimafia – affinché non ci siano più altri casi come quello di Giogiò. Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nell’educazione, ma serve anche un intervento deciso dello Stato. Chi uccide un ragazzo non può essere trattato come un influencer: è un criminale, e come tale va isolato”.

Daniela Di Maggio, simbolo di impegno civile, candidata con la Lega

In un passaggio particolarmente significativo della conferenza stampa, Salvini ha annunciato la candidatura di Daniela Di Maggio – madre di Giogiò Cutolo – al Consiglio regionale della Campania nelle prossime elezioni. La scelta, ha detto il leader della Lega, rappresenta “un messaggio di coraggio e di speranza”.

“I napoletani che vogliono cambiare – ha aggiunto Salvini – hanno in Daniela una testimone straordinaria. Dopo la perdita di un figlio per mano di un delinquente, avrebbe potuto chiudersi nel dolore o lasciarsi divorare dalla rabbia. Invece ha scelto di aprirsi alla società, di fare cultura, di lavorare con i giovani. È un esempio civico di cui essere fieri”.

Secondo Salvini, il suo ingresso in politica è “un’opportunità per portare nel cuore delle istituzioni regionali una voce autentica, fatta di arte, dolore, consapevolezza e impegno”. Daniela Di Maggio sarà in lista con la Lega per rappresentare “una Campania che non si arrende al degrado e alla violenza”.

Una proposta destinata a far discutere

Le dichiarazioni del vicepremier e il contenuto delle proposte hanno già sollevato dibattito, soprattutto in relazione alla possibilità di applicare le stesse pene previste per gli adulti ai minorenni. “Onori e oneri – ha ribadito Salvini –. Se sei abbastanza grande per commettere certi reati, lo sei anche per assumertene la responsabilità”.

L’obiettivo dichiarato della Lega è quello di “proteggere i giovani dai modelli devianti” e impedire che la criminalità possa trovare spazio nei linguaggi artistici, musicali o digitali, usati come strumenti di reclutamento o esaltazione del crimine. “Inneggiare alla camorra non è arte, è propaganda criminale”, ha concluso il vicepremier.

Nel nome di Giogiò e di tanti altri giovani vittime della violenza, il partito si dice pronto a portare avanti una battaglia culturale e normativa, che – promette – non sarà né simbolica né passeggera.