Il cadavere smembrato di Alessandro Venier, 35 anni, era nascosto nella cantina di casa e cosparso di calce viva. Sotto shock la comunità friulana. La notizia è stata riportata da tgcom24.mediaset.it.

Gemona del Friuli, in provincia di Udine, è teatro di un crimine che ha sconvolto l’intera comunità locale: Alessandro Venier, 35 anni, è stato brutalmente ucciso e successivamente fatto a pezzi all’interno della propria abitazione. Due le persone arrestate con l’accusa di omicidio: la madre della vittima e la sua compagna, una donna di 30 anni con cui Venier aveva avuto da pochi mesi una bambina. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella cantina dell’abitazione, nascosto e ricoperto di calce viva, nel tentativo – secondo gli investigatori – di rallentare la decomposizione e ostacolare il ritrovamento.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, il ritrovamento del cadavere, avvenuto nei giorni scorsi, ha aperto uno scenario inquietante. Gli inquirenti hanno immediatamente individuato le due donne come sospettate principali del delitto. La calce viva, utilizzata per coprire i resti, sarebbe stata impiegata con l’intento di mascherare i segni della decomposizione e bloccare la diffusione degli odori, un dettaglio che evidenzierebbe un tentativo pianificato di occultamento del corpo.

L’abitazione, situata in una tranquilla zona residenziale della cittadina friulana, è stata posta sotto sequestro per consentire agli investigatori della Scientifica di effettuare i rilievi. Il corpo della vittima era smembrato in più parti, particolare che ha immediatamente fatto ipotizzare un delitto particolarmente violento e premeditato. Le autorità hanno anche sequestrato dispositivi elettronici e altri oggetti potenzialmente utili alle indagini.

La scoperta del cadavere ha avuto un forte impatto sulla comunità di Gemona, dove la famiglia Venier era conosciuta. In particolare, la figura della madre della vittima – infermiera e ritenuta da molti come persona gentile e disponibile – ha lasciato senza parole i residenti. Nessuno, tra vicini e conoscenti, avrebbe mai sospettato un simile epilogo. Le prime testimonianze raccolte parlano di una famiglia riservata, senza apparenti tensioni o problematiche evidenti.

La compagna di Venier, madre della figlia di sei mesi, è attualmente detenuta insieme alla madre della vittima. La bambina, rimasta orfana del padre e con la madre sotto accusa, è stata affidata ai Servizi sociali del Comune. Gli assistenti sociali stanno valutando la soluzione più idonea per garantire alla minore un ambiente protetto e sereno, almeno per quanto possibile in una situazione tanto drammatica.

Nel frattempo, la Procura di Udine ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per stabilire con precisione le cause del decesso e l’orario in cui sarebbe avvenuto il delitto. Si cerca anche di chiarire chi tra le due donne abbia effettivamente compiuto l’omicidio e chi invece abbia avuto un ruolo di complicità o copertura. Gli interrogatori separati delle due sospettate non hanno ancora portato a una confessione univoca, ma gli inquirenti hanno raccolto elementi che, già nelle prime ore, hanno fornito una ricostruzione iniziale piuttosto solida.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo. Gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi, anche quella di motivazioni legate a dinamiche familiari degenerative, magari acuite dalla convivenza forzata o da contrasti pregressi. Non si esclude, infatti, che tra le mura domestiche si celassero tensioni mai emerse pubblicamente. Tuttavia, al momento, gli investigatori non si sbilanciano sul movente, in attesa di completare gli esami tecnici e le perizie forensi.

Alessandro Venier, 35 anni, lavorava saltuariamente e viveva nella stessa abitazione con la madre e la compagna. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo tranquillo, riservato e dedito alla propria famiglia. Nessun precedente di rilievo, nessuna denuncia di maltrattamenti o conflitti noti alle forze dell’ordine. Un quadro che rende ancor più difficile comprendere cosa possa aver portato a un delitto così efferato, maturato all’interno delle mura domestiche.

Questo caso, per la sua gravità e per la brutalità con cui è stato commesso il crimine, ha già attirato l’attenzione dei media nazionali. In molti lo paragonano ad altri episodi recenti di cronaca nera, dove la violenza familiare ha raggiunto esiti estremi e spesso inaspettati.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’intera verità dietro la morte di Alessandro Venier. Le due donne arrestate rimangono in carcere in attesa della convalida del fermo e di ulteriori sviluppi giudiziari.

Fonte: Tgcom24 – www.tgcom24.mediaset.it