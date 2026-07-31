"Radice Meridionale", a Rocchetta Sant'Antonio una serata dedicata all'identità del Sud

ROCCHETTA SANT’ANTONIO – C’è un Sud che non si arrende allo spopolamento, che non accetta di essere raccontato soltanto attraverso le statistiche e che continua a credere nella forza delle proprie comunità. È il Sud delle aree interne, dei piccoli borghi, delle tradizioni e delle radici. Proprio a questo Sud è dedicato “Radice Meridionale”, il nuovo libro del giornalista e saggista Virgilio Caivano, che sarà presentato lunedì 3 agosto alle ore 20 presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Libertazzi” di Rocchetta Sant’Antonio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, rappresenta un’occasione di riflessione sul presente e sul futuro del Mezzogiorno, in un momento storico in cui i piccoli centri sono chiamati a confrontarsi con sfide sempre più complesse: il calo demografico, la fuga dei giovani, la riduzione dei servizi e la necessità di ripensare nuovi modelli di sviluppo.

In questo contesto si inserisce il lavoro di Virgilio Caivano, da anni impegnato nella valorizzazione dei piccoli comuni italiani e nella promozione di una diversa narrazione del Meridione. Attraverso la sua attività giornalistica e culturale ha più volte richiamato

l’attenzione sul ruolo strategico delle aree interne, considerate non come territori marginali ma come autentici laboratori di identità, innovazione e sostenibilità. Un impegno che gli è valso anche il riconoscimento di “Ambasciatore delle Radici 2026” nell’ambito del Festival delle Radici Migratorie.

“Radice Meridionale” propone una riflessione che supera la nostalgia. Le radici, nel pensiero dell’autore, non rappresentano un rifugio nel passato, ma il punto di partenza per costruire il futuro. Un invito a recuperare il senso di appartenenza, la memoria collettiva e il valore delle comunità locali, trasformandoli in strumenti capaci di affrontare le sfide del nostro tempo.

Ad arricchire la serata saranno i saluti della sindaca Maria Pia Fabrizio, gli interventi di Emanuela Sica, direttrice artistica del Festival delle Radici Migratorie, e di Gerardo Capozza, Gentiluomo di Sua Santità. Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Fabio Ciollaro,

Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

Non è casuale che un incontro di questo genere trovi casa proprio a Rocchetta Sant’Antonio, borgo che negli anni ha saputo costruire una solida identità culturale grazie alla costante valorizzazione della lettura, della ricerca storica e delle iniziative letterarie. La Biblioteca Comunale “Giovanni Libertazzi”, che ospiterà la presentazione, è da tempo uno dei simboli di questa attenzione verso la cultura, diventando punto di riferimento non solo per la comunità locale ma per l’intero territorio dei Monti Dauni.

E forse è proprio questo il messaggio più autentico di “Radice Meridionale”: ricordare che un albero non cresce perché dimentica le proprie radici, ma perché affonda ancora più profondamente nella terra che lo sostiene.

Perché i borghi non chiedono di essere salvati dalla storia: chiedono soltanto di continuare a scriverla. E ogni libro che nasce tra queste colline è una pagina in più affidata al vento, nella speranza che qualcuno la raccolga e la trasformi in futuro.

A cura di Michele Ciani.