Addio a Franco Baresi, si spegne a 66 anni la leggenda del Milan e della Nazionale

Il mondo del calcio piange Franco Baresi, storico capitano del Milan e simbolo della Nazionale italiana, morto all’età di 66 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia iniziata nel 2025, quando gli era stato diagnosticato un nodulo polmonare.

Nato l’8 maggio 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi ha legato l’intera carriera ai colori rossoneri, diventando una delle più grandi bandiere nella storia del club. Con il Milan ha disputato oltre 700 partite, conquistando sei Scudetti e tre Coppe dei Campioni/Champions League (1989, 1990 e 1994), oltre a numerosi altri trofei nazionali e internazionali.

Con la maglia della Nazionale italiana è stato campione del mondo nel 1982 e protagonista di tre edizioni dei Mondiali, distinguendosi come uno dei migliori difensori di tutti i tempi. Il suo storico numero 6, ritirato dal Milan al termine della carriera, è diventato il simbolo della sua straordinaria eredità calcistica.

Negli ultimi mesi Baresi stava affrontando con grande dignità la malattia, restando sempre vicino al Milan nel ruolo di vicepresidente onorario. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel calcio italiano e mondiale.