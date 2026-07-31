Il tessuto economico della Puglia poggia in gran parte sul dinamismo del settore agroalimentare e sulla rete logistica che ne permette la distribuzione. Questa filiera, vitale per la regione, si trova oggi ad affrontare uno scenario complesso, dove i ritmi serrati della produzione devono fare i conti con crescenti incertezze globali e territoriali. Dalla conservazione delle materie prime nei magazzini fino al trasporto dei prodotti finiti, ogni singolo anello della catena è esposto a rischi che possono compromettere la continuità operativa. La gestione di un’azienda agroalimentare o di un centro di stoccaggio richiede quindi una pianificazione capace di ridurre il rischio di interruzioni logistiche. In questo contesto, per le imprese soggette all’obbligo Cat Nat, l’integrazione di strumenti di tutela mirati, come una specifica assicurazione contro i danni catastrofali per le piccole imprese, può contribuire a limitare l’impatto economico degli eventi coperti. Nel 2026 l’obbligo è già operativo per la generalità delle micro e piccole imprese interessate; restano escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, mentre per pesca e acquacoltura il termine è prorogato al 31 dicembre 2026.

Le vulnerabilità climatiche e strutturali del territorio pugliese

Le aziende della filiera agroalimentare devono prepararsi agli effetti degli eventi climatici estremi, che possono incidere sugli impianti, sui magazzini e sui collegamenti logistici. Le ondate di calore prolungate possono mettere a dura prova i sistemi di refrigerazione dei magazzini, mentre piogge intense e grandinate possono danneggiare capannoni, linee di confezionamento e vie di comunicazione. Un’interruzione elettrica o un danno strutturale causato dal maltempo può compromettere in breve tempo la conservazione delle merci deperibili e generare perdite economiche. La manutenzione dei fabbricati e delle tecnologie di conservazione è quindi essenziale per ridurre le interruzioni e preservare la continuità della catena del freddo.

L’importanza della continuità logistica nella catena di distribuzione

Il comparto dei trasporti e della movimentazione merci rappresenta il motore che permette alle eccellenze agroalimentari pugliesi di raggiungere i mercati nazionali e internazionali. Un’interruzione della logistica, anche di pochi giorni, può ripercuotersi sulla filiera, causando ritardi nelle consegne, possibili penali contrattuali e criticità nei rapporti con i distributori. I rischi lungo le strade e nei nodi di scambio sono molteplici, dagli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi pesanti fino ai guasti meccanici dei veicoli speciali per il trasporto a temperatura controllata. Una gestione aziendale efficiente prevede piani di emergenza e soluzioni flessibili per sostituire i mezzi fermi, ridurre i tempi di inattività e limitare le conseguenze sulle consegne.

Strategie di resilienza finanziaria per il futuro delle imprese locali

Rafforzare la resilienza di fronte alle crisi significa unire una corretta manutenzione degli impianti a una pianificazione finanziaria rigorosa. Le piccole e medie imprese del territorio non sempre dispongono della liquidità necessaria per sostenere riparazioni strutturali o sostituire macchinari complessi dopo un sinistro grave. Coperture economiche adeguate possono aiutare a gestire le fasi di crisi senza assorbire tutte le risorse destinate agli investimenti. Una corretta gestione del rischio permette così agli imprenditori di dedicare maggiore attenzione alla continuità operativa, alla crescita e all’innovazione. (nota stampa).