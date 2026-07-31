La BCC San Giovanni Rotondo amplia la propria rete territoriale con l’apertura della nuova filiale di Mattinata, il dodicesimo presidio della Banca, confermando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e la volontà di garantire servizi sempre più vicini alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese.

La nuova sede, situata in Corso Matino 237, sarà inaugurata martedì 4 agosto 2026 alle ore 17.30, alla presenza dei vertici dell’istituto, delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti del mondo economico e associativo e della comunità locale.

L’apertura della filiale rappresenta un investimento strategico in un periodo caratterizzato dalla progressiva riduzione degli sportelli bancari nei piccoli e medi centri. Il nuovo presidio nasce con l’obiettivo di offrire servizi bancari e consulenziali qualificati, unendo innovazione tecnologica, efficienza e attenzione al rapporto diretto con la clientela.

Gli spazi della nuova sede sono stati progettati per garantire un ambiente moderno e funzionale, orientato alla consulenza e capace di mantenere quel rapporto umano che da sempre caratterizza l’identità della BCC San Giovanni Rotondo.

Il presidente Giuseppe Palladino ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «L’inaugurazione della filiale di Mattinata rappresenta un momento importante nel percorso di crescita della nostra Banca e un’ulteriore testimonianza della fiducia che continuiamo a riporre nel territorio. Con l’apertura del nostro dodicesimo presidio rafforziamo una rete costruita nel tempo sulla vicinanza alle persone, sull’ascolto e sulla capacità di accompagnare famiglie e imprese nei loro progetti. In un contesto nel quale molti istituti riducono la propria presenza fisica, la BCC San Giovanni Rotondo compie una scelta diversa: investire nelle comunità, consolidare le relazioni e garantire un punto di riferimento stabile e qualificato».

Anche il direttore generale Luca Pin ha evidenziato il ruolo della nuova filiale per lo sviluppo locale: «Mattinata è una comunità dinamica, con importanti vocazioni imprenditoriali, turistiche e produttive. Vogliamo essere al fianco dei suoi cittadini e dei suoi operatori economici, contribuendo a trasformare opportunità e idee in percorsi concreti di sviluppo. Questa nuova filiale rappresenta, quindi, non soltanto un investimento della Banca, ma un impegno verso il futuro dell’intero territorio».

La giornata inaugurale proseguirà con un appuntamento culturale inserito nella rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”. Alle ore 20, in Piazza Madonna della Luce, saranno ospiti Gianfranco D’Adda e Walter Pistarini, autori del libro “Lavorare con un genio, Franco Battiato. Raccontato dai suoi artisti”.

A chiudere la serata sarà, alle ore 21.30, la performance sonora e multimediale “Io chi sono? – Invito al viaggio”, ispirata all’universo musicale e spirituale del celebre artista siciliano.