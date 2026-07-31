Il Comune di Celenza Valfortore intende conferire un Encomio al carabiniere Emanuele Savino, in servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri, per il coraggio e la prontezza dimostrati nella notte del 10 agosto 2024, quando, pur essendo libero dal servizio, salvò una donna rimasta gravemente ferita in un incidente domestico.

Accortosi della gravità della situazione, il militare allertò immediatamente i soccorsi e recuperò il materiale sanitario disponibile nella vicina caserma. Successivamente prestò le prime cure salvavita, riuscendo, grazie alla sua preparazione, al sangue freddo e alla lucidità, a contenere una grave emorragia e a evitare un peggioramento delle condizioni della donna.

L’Amministrazione comunale sottolinea che il valore dell’intervento non si limita agli aspetti sanitari, ma risiede anche nella vicinanza umana dimostrata nei confronti della persona ferita e dei suoi familiari, sia durante l’emergenza sia nei giorni successivi. Un comportamento che viene indicato come esempio dei valori di servizio, solidarietà, dedizione e senso del dovere che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri.

Con la proposta di Encomio, il Comune vuole riconoscere non solo la professionalità dimostrata nell’intervento, ma anche il significato morale del gesto, considerato un esempio concreto di responsabilità verso la comunità e di disponibilità ad agire anche al di fuori dell’orario di servizio.

L’iniziativa nasce anche dal forte apprezzamento espresso dalla comunità di Celenza Valfortore, che ha visto nell’operato del militare un motivo di orgoglio e un’ulteriore testimonianza del rapporto di fiducia che lega il territorio all’Arma dei Carabinieri.

“L’encomio che proponiamo non premia soltanto un gesto di straordinario altruismo”, dichiara il sindaco Massimo Venditti. “Rende omaggio a quei valori di fedeltà allo Stato, senso del dovere, coraggio, solidarietà e dedizione al prossimo che rendono l’Arma un presidio di sicurezza e di umanità. Il Carabiniere Emanuele Savino ha dimostrato che la divisa non si indossa soltanto quando si è in servizio, ma si porta nel cuore. È un esempio che onora l’Arma dei Carabinieri e rende orgogliosa tutta la comunità di Celenza Valfortore”.