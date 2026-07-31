CERIGNOLA – La città entra ufficialmente nella rete nazionale delle “Città delle Donne”. La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui adotta il documento promosso dagli Stati Generali delle Donne, facendo propri principi e obiettivi finalizzati alla diffusione delle politiche di parità e delle pari opportunità.

L’atto rappresenta una dichiarazione d’intenti che impegna il Comune a sviluppare iniziative concrete per valorizzare il ruolo delle donne nella vita sociale, economica e istituzionale del territorio, attraverso una programmazione che coinvolgerà diversi settori dell’amministrazione.

La delibera ricostruisce il quadro normativo nazionale ed europeo che tutela la parità di genere, richiamando la Costituzione, il Codice delle Pari Opportunità e numerosi provvedimenti comunitari, sottolineando come le disparità tra uomini e donne continuino ad avere effetti negativi sullo sviluppo economico, sulla competitività e sulla coesione sociale.

L’adesione al progetto arriva dopo la richiesta formale presentata al Comune nei giorni scorsi e consente a Cerignola di entrare in una rete nazionale che riunisce enti locali impegnati nella promozione dell’empowerment femminile, della sicurezza urbana e dell’equità sociale.

Tra gli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale figurano il sostegno all’occupazione femminile, la promozione della presenza delle donne nei ruoli decisionali, la riduzione del divario salariale, il contrasto a ogni forma di violenza di genere e la diffusione della medicina di genere.

Grande attenzione viene riservata anche al mondo del lavoro. Il documento propone infatti un’organizzazione più flessibile, capace di favorire la conciliazione tra attività professionale e vita familiare, oltre alla revisione dei criteri di selezione e valutazione del merito per eliminare eventuali discriminazioni.

Non manca il riferimento alla promozione dell’imprenditoria femminile, ritenuta uno dei motori della crescita economica. L’obiettivo è sostenere le imprese guidate da donne, soprattutto nei comparti del turismo, dell’agroalimentare, dell’artigianato, della blue economy e dell’innovazione.

Sul fronte sociale vengono invece individuate azioni finalizzate alla prevenzione della violenza maschile sulle donne, con il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, oltre alla promozione di percorsi educativi nelle scuole dedicati al rispetto reciproco, all’affettività e al superamento degli stereotipi di genere.

La delibera prevede inoltre la realizzazione di una biblioteca di genere, l’istituzione di sportelli per le pari opportunità aperti anche alla comunità LGBTQI+, la raccolta di dati statistici disaggregati per sesso e la creazione di un incubatore destinato a valorizzare le competenze artigianali e imprenditoriali femminili.

Tra gli impegni assunti compare anche quello di rendere la città più accessibile, sicura e inclusiva attraverso interventi di rigenerazione urbana pensati secondo una prospettiva di genere.

Il provvedimento demanda ai dirigenti dei settori competenti la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione delle iniziative e alla sottoscrizione degli accordi operativi, con la possibilità di destinare specifiche risorse del Piano esecutivo di gestione.

Con l’approvazione della delibera, Cerignola entra quindi nel circuito delle amministrazioni che intendono trasformare i principi delle pari opportunità in azioni concrete, attraverso un percorso che punta a incidere sul lavoro, sulla cultura, sulla sicurezza e sulla qualità della vita dell’intera comunità.

A cura di Giovanna Tambo.