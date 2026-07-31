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Home // Manfredonia // Discarica abusiva a Spiriticchio, Manzella: “Prevenire significa vigilare, denunciare e intervenire”

SPIRITICCHIO MANZELLA Discarica abusiva a Spiriticchio, Manzella: “Prevenire significa vigilare, denunciare e intervenire”

Nel corso del sopralluogo, tra i materiali rinvenuti è stato trovato anche un paraurti con una targa ancora applicata

Discarica abusiva a Spiriticchio

Discarica abusiva a Spiriticchio, Manzella: "Prevenire significa vigilare, denunciare e intervenire prima che sia troppo tardi" - PH: Alessandro Manzella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti in località Spiriticchio, a Manfredonia, dove le Guardie Ambientali Italiane, durante un’attività di monitoraggio del territorio, hanno individuato una vasta area interessata dalla presenza di rifiuti di vario genere, lasciati senza alcun rispetto per l’ambiente.

Nel corso del sopralluogo, tra i materiali rinvenuti è stato trovato anche un paraurti con una targa ancora applicata. Come riferisce il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, saranno ora le autorità competenti a effettuare gli accertamenti necessari per verificare eventuali responsabilità.

L’abbandono dei rifiuti rappresenta un danno per l’ambiente, il paesaggio e la salute pubblica, oltre a compromettere il decoro del territorio. Per questo motivo le Guardie Ambientali ribadiscono l’importanza delle attività di vigilanza, delle segnalazioni e della sensibilizzazione dei cittadini.

“L’ambiente non è una discarica: ogni dettaglio può essere importante”, sottolinea Alessandro Manzella, evidenziando come anche un elemento apparentemente secondario possa rivelarsi utile per risalire ai responsabili dell’abbandono illecito.

Il responsabile richiama inoltre l’attenzione su un ulteriore pericolo: il rischio che i rifiuti vengano incendiati dolosamente, con conseguenze potenzialmente gravi per l’ecosistema e per la salute dei cittadini a causa dell’inquinamento dell’aria e del suolo.

“Prevenire significa vigilare, denunciare e intervenire prima che sia troppo tardi”, conclude Manzella, ribadendo la necessità di un impegno condiviso nella tutela del territorio.

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