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ESODO WEEKEND Esodo estivo, primo weekend da bollino nero

Oltre 26 milioni di spostamenti previsti sulle strade e autostrade italiane nel primo weekend da bollino nero dell'estate

Esodo estivo

Esodo estivo, primo weekend da bollino nero - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Attualità //

Oltre 26 milioni di spostamenti previsti sulle strade e autostrade italiane nel primo weekend da bollino nero dell’estate. Da oggi, venerdì 31 luglio, fino a domenica 2 agosto, Anas prevede un forte aumento del traffico e ha potenziato il personale operativo su tutto il territorio nazionale, riducendo anche la presenza dei cantieri.

In vista dell’incremento dei flussi veicolari, fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi, per favorire una maggiore fluidità della circolazione durante il periodo di maggiori partenze.

“Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Il vertice di Anas ha richiamato l’attenzione soprattutto sul tema della sicurezza alla guida. “La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti”.

Per gestire l’aumento della circolazione saranno impegnati 2.500 operatori tecnici e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

“Come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell’Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato. Auguriamo a tutti una buona partenza e un’estate all’insegna della prudenza e della serenità”, ha aggiunto Gemme.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, il momento più critico sarà sabato 1° agosto in mattinata, indicato con bollino nero per le partenze verso le località di villeggiatura. Bollino rosso invece nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica: le prime due giornate per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le mete turistiche, domenica per i rientri verso le città.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì 31 luglio dalle 16 alle 22, sabato 1° agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22.

I maggiori volumi di traffico sono attesi sui principali itinerari turistici italiani, tra cui l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina nel Lazio, la SS16 Adriatica, l’itinerario E45, la SS1 Aurelia e numerose arterie del Nord Italia dirette verso i valichi e le località di vacanza.

Anas invita infine gli automobilisti a informarsi prima della partenza sulla situazione della viabilità e sui cantieri presenti, consultando la sezione dedicata all’esodo estivo e programmando gli spostamenti con prudenza.

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