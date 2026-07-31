Estate Carlantinese 2026, due settimane di eventi tra cultura e tradizione

Carlantino si prepara a vivere due settimane di appuntamenti tra concerti, spettacoli, sport, cultura e tradizioni popolari con il cartellone “Estate Carlantinese 2026”, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Carlantino e l’associazione Archeotrekking Occhito.

Dal 1° al 13 agosto il paese ospiterà una serie di iniziative pensate per coinvolgere cittadini, visitatori e soprattutto gli emigranti che ogni estate tornano nel borgo dei Monti Dauni.

“L’Estate Carlantinese è pensata per offrire ai cittadini, ai visitatori e ai nostri emigranti delle belle occasioni di condivisione, divertimento, sport e cultura”, ha spiegato il sindaco Graziano Coscia. “Non è solo un calendario di appuntamenti, ma il riflesso della nostra identità, della gioia di stare insieme e del forte senso di appartenenza che ci lega a questa terra”.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato associazioni, volontari e tutti coloro che collaborano alla realizzazione degli eventi, sottolineando il valore della partecipazione della comunità.

Il programma prenderà il via con la terza edizione del torneo di calcio “Valle del Fortore”, in programma il 1° agosto, mentre il 5 agosto sarà protagonista la festa della Pro Loco “The Big Bang Straw Bale”, con musica, gastronomia e tradizione.

Il 6 agosto spazio al concerto della band “Le Orme dei Pooh”, mentre il 7 agosto, giornata dedicata alla festa patronale di San Donato, torneranno le Majorettes, la processione per le vie del paese e, in serata, il concerto “I Tre Tenori & Orchestra di Fiati” della Città di San Severo, seguito dallo spettacolo pirotecnico.

L’8 agosto sarà invece dedicato alla musica popolare con il concerto di “Tinta Taranta”.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la Festa degli Agricoltori e la Giornata dell’Emigrante. Domenica 9 agosto tornerà l’evento dedicato al mondo agricolo con la rievocazione storica della mietitura, la sfilata dei trattori e la Sagra dei prodotti tipici.

L’11 agosto, alle ore 22, sarà la volta dello spettacolo musicale di “Rione Junno e Claudia Lerro” per celebrare la Festa dell’Emigrante. Il giorno successivo, il 12 agosto, l’associazione Archeotrekking Occhito accompagnerà i partecipanti in un’escursione tra natura e osservazione del cielo stellato.

Grande spazio anche alla cultura con la rassegna “Riflessi di Carlantino, trame d’acqua e di terra”, un percorso dedicato a pensieri, idee, radici e futuro dei piccoli borghi.

Il calendario degli incontri ospiterà diversi protagonisti del mondo della cultura e dell’arte: dopo l’apertura con Lucrezia Cilenti, autrice del libro “Blu il granchio”, il 3 agosto sarà la volta di Franco Arminio, poeta e scrittore impegnato nella valorizzazione dei piccoli comuni. Il 5 agosto interverrà Luigi Pizzuto, mentre la rassegna si concluderà l’11 agosto con Giacinto Pinto, Felice Tagliaferri e Virgilio Caivano, portavoce del “Coordinamento Piccoli Comuni Italiani”.

Non mancheranno inoltre le attività sportive organizzate dalla Pro Loco, con tornei di pallavolo, tennis e calcetto dedicati ad adulti e bambini.

Tra gli eventi più suggestivi figura anche “Fili del tempo: le donne e la storia sfilano a Carlantino”, in programma questa sera dalle ore 21 nel centro storico. Le donne del paese, attraverso abiti di sartoria ispirati a diverse epoche storiche, accompagneranno il pubblico in un viaggio nella memoria e nelle tradizioni locali.