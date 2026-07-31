La Giunta comunale di Foggia ha approvato il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delle quattro scuole dell’infanzia comunali paritarie “A. Fresu”, “Don Milani”, “San Filippo Neri” e “R. Tagore”, che guiderà l’attività educativa per gli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029.

Il provvedimento rappresenta il principale documento di programmazione didattica e organizzativa delle scuole comunali e definisce obiettivi educativi, indirizzi pedagogici, azioni per l’inclusione, continuità didattica e rapporti con le famiglie e il territorio.

Il nuovo Piano recepisce le più recenti Indicazioni nazionali per il curricolo emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dicembre 2025, oltre alle Linee pedagogiche del sistema integrato “zerosei”, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della personalizzazione dei percorsi educativi, della partecipazione delle famiglie e della promozione del benessere dei bambini.

L’elaborazione del documento segue l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale nel maggio scorso ed è stata condivisa dal Collegio dei docenti dei quattro istituti attraverso specifici verbali acquisiti agli atti del Comune.

Con l’approvazione del PTOF, l’amministrazione comunale dota le scuole di uno strumento di riferimento valido per il prossimo triennio, demandando al dirigente dell’Area Servizi alla Persona gli adempimenti successivi, compresa la pubblicazione del Piano e gli eventuali aggiornamenti annuali. Il provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio comunale, poiché le attività previste saranno svolte utilizzando le risorse già disponibili.

A cura di Giovanna Tambo.