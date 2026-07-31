Foggia, arrivano 19 nuovi Carabinieri in provincia

La provincia di Foggia si rafforza con l’arrivo di 19 nuovi militari dell’Arma dei Carabinieri, destinati ai diversi Comandi presenti sul territorio. A riceverli presso la Caserma “A. Guglielmi” è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Colonnello Giovanni Capone, che ha voluto rivolgere loro un messaggio di benvenuto e di responsabilità.

I nuovi arrivati sono 9 Marescialli e 10 Carabinieri, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e dalle Scuole Allievi Carabinieri di Taranto e Campobasso, dove hanno completato i rispettivi percorsi formativi.

L’arrivo dei giovani militari si aggiunge al recente potenziamento degli organici della Capitanata: oltre 50 Carabinieri tra Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri sono stati recentemente trasferiti da altre regioni d’Italia, su disposizione del Comando Generale dell’Arma, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza dei presidi sul territorio.

Nel corso dell’incontro, il Colonnello Capone ha sottolineato il valore del ruolo che attende i nuovi militari e l’importanza del rapporto con le comunità locali.

“Il vostro arrivo è segno della profonda attenzione che l’Arma ripone verso questo territorio e i suoi cittadini. Onorate la vostra uniforme con l’impegno e l’abnegazione che deve contraddistinguere ogni Carabiniere. Il vostro operato contribuirà a garantire sicurezza e assistenza alle comunità che vi verranno affidate, che costituiranno per voi una seconda famiglia e in molte delle quali l’Arma costituisce l’unico presidio di Polizia”, ha dichiarato il Colonnello Capone.

Il Comandante Provinciale ha poi richiamato i valori fondamentali che devono guidare l’attività dei militari: “È un compito di grande responsabilità, che richiede esemplarità, rettitudine, umiltà e spirito di sacrificio, ma sono sicuro che sarete in grado di affrontare con successo tutte le sfide che vi si porranno davanti. Siate orgogliosi della divisa che indossate e consapevoli dell’importanza del ruolo che vi attende”.

Durante l’incontro, Capone ha inoltre evidenziato le principali criticità del territorio foggiano e la necessità di proseguire con un’azione incisiva di prevenzione e contrasto, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, sia nei confronti della criminalità comune sia contro i fenomeni legati alla criminalità organizzata mafiosa.

Il rafforzamento degli organici rappresenta un ulteriore passo per garantire maggiore sicurezza e presenza dello Stato nelle comunità della provincia di Foggia.