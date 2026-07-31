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Home // Cronaca // Foggia, il Riesame conferma il carcere per Daniele Barbaro: «Elemento operativo del clan Sinesi-Francavilla»

DANIELE BARBARO Foggia, il Riesame conferma il carcere per Daniele Barbaro: «Elemento operativo del clan Sinesi-Francavilla»

Secondo quanto emerso dall'udienza davanti al Tribunale della Libertà, sussistono gravi indizi che Barbaro continui a far parte dell'organizzazione criminale

Fonte: Lagazzettadelmezzogiorno.it

Fonte: Lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dalla difesa di Daniele Barbaro, confermando la misura cautelare nei confronti del 35enne, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia un partecipe operativo del clan Sinesi-Francavilla, una delle principali articolazioni della cosiddetta “Società foggiana”.

Secondo quanto emerso dall’udienza davanti al Tribunale della Libertà, sussistono gravi indizi che Barbaro continui a far parte dell’organizzazione criminale, nonostante il lungo periodo trascorso tra carcere e arresti domiciliari. Le motivazioni della decisione saranno depositate nelle prossime settimane.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Claudio Caira, aveva sostenuto l’assenza di elementi idonei a dimostrare un contributo concreto dell’indagato alle attività del clan, evidenziando come Barbaro sia detenuto, tra carcere e domiciliari, dal settembre 2008. Un’eventuale revoca della misura, inoltre, avrebbe avuto effetti solo teorici, poiché il 35enne è già detenuto dal 25 marzo scorso nell’ambito dell’inchiesta sul tentativo di estorsione ai danni di un commerciante foggiano, ferito in un agguato collegato al recupero di un orologio di lusso rapinato.

L’indagine coordinata dalla Dda di Bari ha portato, tra l’8 e il 24 giugno, all’arresto dei fratelli Antonello ed Emiliano Francavilla, ritenuti ai vertici del clan, oltre a Barbaro e ad altri due presunti affiliati, Ivan Narciso e Alessandro Moffa. A tutti viene contestata la partecipazione all’associazione mafiosa operante nel traffico di droga, nella gestione della cassa comune, nell’assistenza ai detenuti e nel coordinamento delle attività criminali della batteria.

Per gli inquirenti, le risultanze investigative – tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni – delineano un ruolo attivo di Barbaro all’interno dell’organizzazione. Tra gli episodi richiamati figura un presunto summit mafioso del 18 marzo 2026, al quale l’indagato avrebbe partecipato in videocollegamento mentre si trovava agli arresti domiciliari. In quell’occasione, secondo l’accusa, avrebbe ribadito l’unità del gruppo criminale, confermando il proprio senso di appartenenza al sodalizio.

La difesa continua invece a contestare sia l’impianto accusatorio nei confronti del proprio assistito sia la stessa configurabilità dell’associazione mafiosa contestata ai cinque indagati, sostenendo che gli episodi richiamati dall’accusa siano limitati a un ristretto arco temporale e non dimostrino un’effettiva operatività di Barbaro all’interno del clan. Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno

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