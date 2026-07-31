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Home // Cronaca // Foggia, tragico incidente in via Einaudi: morto un motociclista di 21 anni (F-V)

MORTALE Foggia, tragico incidente in via Einaudi: morto un motociclista di 21 anni (F-V)

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi tecnici e regolato la circolazione

Foggia, tragico incidente in via Einaudi: morto un motociclista di 21 anni

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in via Einaudi, alla periferia di Foggia. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di 21 anni, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro con un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava da solo a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto con l’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi tecnici e regolato la circolazione nell’area interessata dal sinistro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso cittadino. Nonostante i tentativi dei medici, il 21enne non è sopravvissuto alle lesioni riportate. Stando alle prime informazioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento e il motociclista sarebbe stato sbalzato dal mezzo finendo contro il marciapiede.

Il conducente dell’automobile è rimasto sotto choc, ma non avrebbe riportato ferite gravi.

Foggia, tragico incidente in via Einaudi: morto un motociclista di 21 anni
ph FoggiaToday.it

Lo riporta FoggiaToday.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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