Furti d'auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un'organizzazione criminale (FOTO VIDEO)

Furti d'auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un'organizzazione criminale

FOGGIA – Blitz della Guardia di Finanza contro un’organizzazione criminale specializzata nel furto di autovetture, nella ricettazione, nel riciclaggio e nell’autoriciclaggio. Su disposizione del Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura, sono state eseguite 13 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati.

Il provvedimento dispone 10 arresti domiciliari, un divieto di dimora e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, ha ricostruito l’attività di un’associazione per delinquere con una struttura organizzata tra Bitonto e Cerignola.

Secondo gli investigatori, il gruppo operante nel Barese si occupava dei furti delle autovetture, messe a segno con il metodo della cosiddetta “spintarella”, per poi smontare rapidamente i mezzi rubati in aree rurali isolate. Il gruppo di Cerignola avrebbe invece curato il trasporto, lo stoccaggio e la successiva commercializzazione dei pezzi di ricambio destinati al mercato nero attraverso autodemolitori compiacenti.

Le indagini hanno inoltre accertato un presunto sistema di autoriciclaggio: parte dei proventi illeciti sarebbe stata reinvestita nell’acquisto di autovetture formalmente destinate ad attività di noleggio, con l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità del denaro.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da ritenersi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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