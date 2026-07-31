Grande attesa per Ciambò. Stasera Manfredonia apre le porte al Villaggio dello Street Food

È il giorno di Ciambò. Oggi, venerdì 31 luglio, Manfredonia si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate pugliese. A pochi passi dal porto vecchio, in viale Miramare, il Villaggio dello Street Food si prepara ad aprire i battenti.

Dalle ore 19, le bancarelle e le postazioni gastronomiche curate dalle attività locali daranno il via a un percorso di degustazioni pensato per essere vissuto come un’autentica experience, un assaggio dopo l’altro, tra i sapori più autentici della tradizione manfredoniana. Cibo e beverage di qualità, in un’atmosfera informale e conviviale, perfetta per una serata tra amici o in famiglia.

Per tutta la durata dell’evento, la musica dal vivo accompagnerà le degustazioni, contribuendo a rendere la serata ancora più suggestiva, in un’atmosfera rilassata da vivere sotto le stelle, con la costa manfredoniana sullo sfondo.

“Il Villaggio dello Street Food – spiega Matteo Gentile, assessore allo Sviluppo economico di Manfredonia – è pensato proprio per questo: assaporare più proposte nell’arco della stessa serata. Muovendosi liberamente tra gli stand, chi parteciperà potrà vivere un percorso tra le tipicità del nostro territorio, in una cornice unica, per un venerdì sera fuori dal comune”.

Da questa sera, dunque, Manfredonia diventa vetrina della propria identità gastronomica, in un evento promosso dal Comune di Manfredonia nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, organizzato da Studio360 con il supporto di Partesa, Slow Food Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, GAL Pesca, IPEOA “Michele Lecce” e ConfCommercio Foggia.

Per informazioni, è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram dell’evento.