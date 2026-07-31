Primo incontro del Tavolo Tecnico Permanente sulla prevenzione e la gestione del rischio incendi nel Gargano fissato per lunedì 3 agosto, dopo la richiesta avanzata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi e accolta dal prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Foggia, dott. Paolo Giovanni Grieco, per aver accolto con grande tempestività la mia richiesta di istituire un Tavolo Tecnico Permanente dedicato alla prevenzione e alla gestione del rischio incendi nel Gargano, convocandone già la prima riunione per lunedì 3 agosto”, dichiara la senatrice.

Secondo Fallucchi, la rapida convocazione del Tavolo rappresenta un importante segnale di attenzione istituzionale e testimonia “il profondo senso dello Stato e la dedizione con cui il Prefetto ha svolto il proprio incarico fino all’ultimo giorno del suo mandato nella provincia di Foggia”.

La parlamentare sottolinea come, alla luce dei gravi incendi che hanno interessato il Gargano, fosse indispensabile una risposta immediata e coordinata. “La convocazione del Tavolo rappresenta il primo passo verso una strategia condivisa che coinvolga tutte le istituzioni competenti, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, migliorare il coordinamento degli interventi e tutelare un territorio di straordinario valore ambientale, economico e turistico.”

Per la senatrice di Fratelli d’Italia, il nuovo organismo potrà favorire una collaborazione stabile tra gli enti coinvolti. “Sono certa che questo percorso consentirà di mettere a sistema competenze ed esperienze, superando la logica dell’emergenza e costruendo un modello stabile di collaborazione nell’interesse delle comunità del Gargano.”

In conclusione, Fallucchi rinnova il proprio apprezzamento al prefetto uscente e auspica continuità nel lavoro avviato. “Al Prefetto Grieco rivolgo il mio più sincero ringraziamento per la sensibilità istituzionale e il senso del dovere dimostrati fino al termine del suo mandato, formulandogli i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita. Confido, al tempo stesso, che il nuovo Prefetto vorrà dare continuità al lavoro avviato, facendo del Tavolo Tecnico Permanente uno strumento stabile di confronto e di tutela del territorio garganico.”