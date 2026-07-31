Incendi sul Gargano, emergenza tra San Marco in Lamis, Vieste e Cagnano Varano: evacuato un agriturismo con 20 persone

È un pomeriggio di massima allerta sul Gargano, dove diversi incendi stanno impegnando contemporaneamente Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre antincendio boschivo. Le situazioni più critiche si registrano a San Marco in Lamis, Vieste e Cagnano Varano, con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi.

L’emergenza più delicata è quella di San Marco in Lamis, dove un incendio ha reso necessaria l’evacuazione di un agriturismo che ospitava una ventina di persone. Secondo le informazioni operative, le fiamme hanno coinvolto anche un bombolone di GPL a servizio della struttura, aumentando notevolmente il livello di rischio. Per fronteggiare l’emergenza è stato richiesto l’intervento di un elicottero dotato di benna, chiamato a supportare le operazioni di spegnimento dall’alto.

Anche a Vieste la situazione resta particolarmente complessa. Un vasto incendio sta interessando la pineta e sono stati inviati sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vico del Gargano e Manfredonia. È inoltre in corso il tentativo di impiegare anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bari, per rafforzare le operazioni aeree.

Un terzo fronte è aperto a Cagnano Varano, dove sono impegnati il DOS di San Severo e una squadra dello stesso comando. Sul rogo stanno operando anche due Canadair, impegnati in continui lanci d’acqua per contenere l’avanzata delle fiamme.

Le alte temperature, il vento e la vegetazione particolarmente secca stanno rendendo estremamente difficili le operazioni di spegnimento, mentre le autorità monitorano costantemente l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza della popolazione e delle strutture presenti nelle aree interessate.

Al momento non risultano segnalazioni di persone ferite, ma l’emergenza è in pieno svolgimento e gli interventi proseguono senza sosta su tutti i fronti del Gargano. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.