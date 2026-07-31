MANFREDONIA – Un viaggio nella memoria musicale della città, attraverso immagini, racconti e repertori che hanno accompagnato generazioni di sipontini. Il Comune di Manfredonia ha affidato all’Associazione Concerto Bandistico Città di Manfredonia APS l’organizzazione dello spettacolo “Musica, Maestro! – La storia della Banda di Manfredonia in musica e immagini”, inserito nel programma ufficiale del Manfredonia Festival 2026.

L’affidamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1582 del 22 luglio 2026, con la quale l’amministrazione comunale ha impegnato 2.000 euro quale compartecipazione alle spese necessarie per la realizzazione dell’evento, in programma il 22 luglio nel Chiostro di Palazzo San Domenico.

Un omaggio alla tradizione bandistica cittadina

Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di raccontare la lunga storia della Banda di Manfredonia, una delle espressioni culturali più radicate della comunità sipontina. Attraverso l’alternanza di esecuzioni musicali, fotografie, filmati e testimonianze, l’iniziativa ripercorre il ruolo svolto dal complesso bandistico nella vita civile e religiosa della città.

La banda rappresenta infatti uno dei simboli della tradizione locale, protagonista da decenni delle principali feste patronali, delle celebrazioni istituzionali e degli appuntamenti culturali che caratterizzano la vita di Manfredonia.

L’affidamento all’associazione cittadina

L’incarico è stato affidato direttamente all’Associazione Concerto Bandistico Città di Manfredonia APS, con sede in corso Manfredi, dopo la presentazione della proposta artistica acquisita dal Comune. L’importo riconosciuto dall’amministrazione è pari a 2.000 euro, somma destinata a sostenere l’organizzazione dell’evento, mentre la restante parte delle spese sarà coperta dall’associazione stessa.

Il provvedimento richiama le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consentono l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa. L’associazione ha inoltre dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica amministrazione ed è stata acquisita agli atti la documentazione prevista, compresa la dichiarazione di esenzione dal DURC.

Il Manfredonia Festival come contenitore culturale

L’iniziativa rientra nel più ampio calendario del Manfredonia Festival 2026, approvato dalla Giunta comunale con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e offrire un ricco programma di appuntamenti durante l’estate.

Nel piano predisposto dall’amministrazione trovano spazio concerti, spettacoli, manifestazioni artistiche e iniziative dedicate alla promozione della storia e delle tradizioni locali, con l’intento di coinvolgere residenti e visitatori e rafforzare l’attrattività turistica della città.

Con “Musica, Maestro!”, il Festival dedica uno spazio speciale a una delle istituzioni culturali più rappresentative di Manfredonia, trasformando la storia della banda cittadina in uno spettacolo capace di unire memoria, musica e identità collettiva.

A cura di Michele Solatia.