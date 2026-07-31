Edizione n° 6143

BALLON D'ESSAI

FUTURO NAZIONALE // Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Futuro Nazionale al 7,1%
31 Luglio 2026 - ore  11:11

CALEMBOUR

FOGGIA 13 ARRESTI // Furti d’auto tra Foggia e Bari, 13 misure cautelari: smantellata un’organizzazione criminale (FOTO VIDEO)
31 Luglio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Michele Ionata “Il segreto per una vera Ciambotta? Eccolo” (FOTO)

CIAMBOTTA MANFREDONIA Manfredonia. Michele Ionata “Il segreto per una vera Ciambotta? Eccolo” (FOTO)

"Ecco a tutti una 'ciambotta' freschissima"

Manfredonia. Michele Ionata "Il segreto per una vera Ciambotta? Eccolo" (FOTO)

Manfredonia. Michele Ionata "Il segreto per una vera Ciambotta? Eccolo" (FOTO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

(Manfredonia, 20 maggio 2020). “Ecco a tutti una ‘ciambotta’ freschissima, direttamente dalle nasse di Bruno Mondelli. Ora si passa ai fornelli. Questo é il risultato.. Favorite.. Fantastico“.

E’ quanto scrive Michele Ionata di Manfredonia sui social, illustrando a tutti gli ingredienti e la preparazione della “ciambotta” di pesce, tipico piatto di Manfredonia.

Ricetta. “Far rosolare in olio abbondante due spicchi d’aglio tagliati a pezzettini. Appena  dorati, aggiungere un composto di erbe aromatiche e peperoncino macinato e sale. Nel soffritto aggiungere tre strisce di peperone o tre friggitelli aperti.

Subito dopo aggiungete i pelati schiacciandoli un po’, poi due foglie di basilico e un bicchiere di vino bianco, far cuocere per circa 5 minuti. Aggiungere un po’ d’acqua con la salsa rimasta dei pelati e cuocere per qualche minuto, aggiungete il Granchio reale blu e i crostacei fin quando assumono il colore rosso, aggiungere i diavelicch, e dopo un po’ aggiungere man mano iniziando dai pesci più duri, mettere il coperchio e far cuocere. Alla fine servire in una sperlunga con una spruzzata di prezzemolo tritato”.

"CIAMBOTTA" MANFREDONIA (PH IONATA MICHELE)
“CIAMBOTTA” MANFREDONIA (PH IONATA MICHELE)

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO