Manfredonia, nuovo piano parcheggi: La Marca, «Tariffe più basse, più servizi e nessun costo aggiuntivo per i cittadini»

MANFREDONIA – «Abbiamo approvato il nuovo piano dei parcheggi a pagamento con un obiettivo preciso: rendere il servizio più equo, più conveniente e più efficiente, senza gravare sulle casse comunali e senza determinare minori entrate per l’Ente». Così il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha illustrato le principali novità del provvedimento approvato dall’Amministrazione comunale.

Tra gli interventi annunciati figura una riduzione delle tariffe degli abbonamenti. «Abbiamo rivisto al ribasso il costo degli abbonamenti», ha dichiarato il primo cittadino, ricordando che l’abbonamento mensile senza limiti di zona passa da 90 a 60 euro, quello mensile per singola zona da 70 a 35 euro e l’abbonamento annuale per i residenti nella propria zona da 300 a 50 euro. «Nasce inoltre il Green Pass per i veicoli 100% elettrici, pari a 200 euro l’anno, una misura che prima non esisteva».

Il nuovo piano introduce anche ulteriori agevolazioni. «Abbiamo previsto sei nuovi stalli rosa dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni, in prossimità di alcune farmacie cittadine, oltre a un pass con esenzione dal pagamento per un’ora destinato ai medici di medicina generale e ai pediatri convenzionati con l’ASL», ha spiegato La Marca.

Sul numero degli stalli, il sindaco ha precisato che «il piano conferma i 2.370 posti previsti dalla gara». Per le aree demaniali, ha aggiunto, «sono stati attivati soltanto 100 dei 389 stalli previsti, quelli già tracciati sul lungomare di Siponto. Questo significa che gli stalli blu oggi presenti sono inferiori al numero massimo previsto».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato un intervento sulla gestione economica del servizio. «Abbiamo risolto una criticità che si trascinava dal 2022. Con la delibera di Giunta n. 88 del 12 dicembre 2024 abbiamo disposto l’apertura di un conto corrente dedicato, intestato al Comune, sul quale confluiscono tutte le entrate del servizio parcheggi, adempiendo a quanto richiesto dalla Corte dei Conti e garantendo maggiore trasparenza nella gestione».

Infine, il sindaco ha ricordato le modalità per richiedere i nuovi abbonamenti. «Dal 3 agosto al 3 settembre sarà possibile presentare domanda presso gli uffici Publiservizi, in Corso Roma 13, oppure tramite PEC. Per gli abbonamenti a numero limitato, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di arrivo delle richieste protocollate. Per tutte le altre tipologie, il rilascio sarà immediato».

«Continuiamo a lavorare per una città più organizzata, con servizi migliori e scelte che mettono al centro le esigenze dei cittadini», ha concluso La Marca.