MANFREDONIA – Il conto alla rovescia per la Notte Bianca 2026 è ufficialmente iniziato. L’amministrazione comunale di Manfredonia ha formalizzato l’affidamento del servizio per l’organizzazione dell’evento, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sipontina, previsto per la serata del 7 agosto nell’ambito del cartellone del Manfredonia Festival 2026.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 1619 del 27 luglio 2026, con la quale il Comune ha disposto l’affidamento diretto dell’organizzazione alla Sipomedia ADV srls, società che curerà la realizzazione dell’iniziativa per un importo complessivo di 17.000 euro, IVA inclusa.

L’evento rappresenta uno dei momenti centrali del programma estivo promosso dall’amministrazione comunale, che punta a rafforzare l’offerta turistica e culturale della città durante il periodo di maggiore afflusso di visitatori.

Un centro storico animato fino a notte

Secondo quanto previsto negli atti amministrativi, la Notte Bianca interesserà diverse aree del centro cittadino, dove saranno organizzati eventi ludici, spettacoli e iniziative di intrattenimento, in stretta collaborazione con le attività commerciali e i pubblici esercizi della città. L’obiettivo è trasformare le principali vie del centro in uno spazio aperto dedicato alla socialità, alla musica e allo spettacolo, favorendo al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e l’attrattività turistica.

La manifestazione rientra tra gli appuntamenti finanziati con il Manfredonia Festival 2026, il calendario di eventi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 18 giugno scorso, che comprende iniziative culturali, musicali e di promozione del territorio distribuite nel corso dell’estate.

Affidamento diretto secondo il Codice degli Appalti

Dal punto di vista amministrativo, il Comune ha fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 36/2023 per servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie. Dopo aver acquisito il preventivo presentato dalla Sipomedia ADV srls, ritenuto congruo dagli uffici comunali, è stato disposto l’impegno della spesa sul capitolo di bilancio destinato alle iniziative del festival.

Nel provvedimento viene inoltre precisato che la copertura finanziaria è garantita dal capitolo 5838 del bilancio comunale 2026 e che l’importo comprende sia il servizio sia l’IVA prevista dalla normativa vigente.

Negli ultimi anni la Notte Bianca si è affermata come uno degli eventi di maggiore richiamo dell’estate manfredoniana, capace di attirare migliaia di persone tra residenti e turisti. L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di promozione per le attività economiche del centro urbano, grazie all’apertura straordinaria di negozi, locali e pubblici esercizi che accompagnano il programma degli spettacoli.

Con il provvedimento adottato il 27 luglio, l’amministrazione comunale compie quindi un ulteriore passo verso la realizzazione dell’evento, che il 7 agosto animerà le strade di Manfredonia con musica, intrattenimento e iniziative diffuse, confermando la Notte Bianca come uno degli appuntamenti simbolo del Manfredonia Festival 2026.

A cura di Michele Solatia.