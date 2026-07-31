L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica italiana anche nei primi giorni di agosto 2026, mantenendo temperature elevate e condizioni di caldo intenso su gran parte del Paese. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, però, si intravedono segnali di un graduale cambiamento con una possibile attenuazione della canicola nella seconda settimana del mese.

Le proiezioni diffuse da Giuliacci indicano infatti una prima inversione di tendenza tra il 6 e il 7 agosto al Nord, dove le temperature potrebbero scendere fino a valori compresi tra 30 e 32 gradi. Al Centro e al Sud, invece, il calo termico dovrebbe arrivare successivamente, tra il 7 e il 10 agosto, con temperature destinate a tornare sotto la soglia dei 35 gradi.

Nel frattempo, però, l’Italia dovrà affrontare ancora una fase di caldo estremo. Il picco della nuova ondata è atteso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, con valori che potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi in diverse località.

Venerdì 31 luglio sono previste punte particolarmente elevate a Firenze, Modena e Terni, mentre alcune aree del Nord-Ovest potrebbero essere interessate da improvvisi temporali, anche nelle zone pianeggianti.

Il fine settimana del 1° e 2 agosto potrebbe rappresentare il momento più critico, con il superamento della soglia del cosiddetto “Kokushobi”, termine giapponese utilizzato per indicare un caldo estremo e “crudele” caratterizzato da temperature superiori ai 40 gradi.

Nei giorni successivi è previsto un lieve calo delle temperature massime, ma l’aumento dell’umidità potrebbe rendere il clima ancora molto pesante, soprattutto durante le ore notturne, con notti afose e difficili da sopportare.

Accanto al caldo, i meteorologi segnalano anche una fase di maggiore instabilità. Secondo le analisi di Giuliacci, si potrebbe verificare un doppio agguato temporalesco: tra sabato e domenica sono attesi rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, Emilia, Umbria, Lazio e sui rilievi di Campania, Molise e Sicilia.

Una seconda fase instabile potrebbe interessare il territorio italiano tra il 3 e il 5 agosto, coinvolgendo ancora le aree alpine, le zone interne del Centro, Campania, Basilicata, Calabria e le Isole.

La vera svolta contro l’afa dovrebbe arrivare successivamente: una prima spinta più fresca è prevista dal 7 agosto al Nord, poi dall’8 agosto sul Centro-Nord, dal 9 agosto sul Nord-Est e lungo le regioni adriatiche, con effetti più graduali anche sul Mezzogiorno dal 10 agosto.

Per Ferragosto, tuttavia, le previsioni a lungo termine indicano ancora una possibile presenza dell’anticiclone africano. Dopo una breve parentesi temporalesca tra l’8 e il 10 agosto, il caldo anomalo potrebbe tornare protagonista e accompagnare l’Italia almeno fino alla metà del mese.

Lo riporta leggo.it.