Concerti, sagre e manifestazioni dell’estate aperti a tutti grazie a un servizio gratuito di trasporto e accompagnamento dedicato alle persone con disabilità. È l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto Costa a Sud, in collaborazione con il Comune di Zapponeta, per favorire la piena partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli che ancora oggi limitano l’accesso alle occasioni di incontro, svago e condivisione, offrendo un sostegno concreto alle persone con disabilità che desiderano partecipare agli appuntamenti pubblici organizzati durante l’estate.

A garantire il servizio sarà la Cooperativa Sociale Achille, partner di Costa a Sud, che metterà a disposizione trasporto e accompagnamento, assicurando assistenza durante gli spostamenti e per tutta la durata degli eventi, così da rendere la partecipazione sicura e inclusiva.

Il calendario degli appuntamenti coinvolti comprende alcuni dei principali eventi estivi di Zapponeta. Il servizio sarà attivo a partire dal concerto di Ermal Meta del 31 luglio, per poi proseguire con la Sagra del Pesce del 2 agosto, la IX edizione di Vinincanto Estate del 6 agosto, il Carnevale Estivo del 12 agosto, il concerto di Franco Ricciardi del 22 agosto e il live di Noemi del 13 settembre, inserito nel programma del Blu Festival di Zapponeta.

L’iniziativa rappresenta una delle azioni attraverso cui Costa a Sud promuove un territorio sempre più accessibile e inclusivo, nel quale il diritto alla partecipazione diventa parte integrante dell’offerta culturale, sociale e turistica.

«Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione avviata con Patto Consulting nell’ambito del progetto Costa a Sud, che coinvolge attivamente tante realtà del territorio e promuove un concreto cambio di paradigma sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità», dichiara il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino. «Questa iniziativa si inserisce pienamente nella strategia che la nostra Amministrazione porta avanti da anni per uno sviluppo turistico sempre più accessibile e inclusivo, come dimostrano i riconoscimenti della Bandiera Blu, la nascita del Blu Festival e gli investimenti in opere e servizi pensati per rendere Zapponeta una destinazione capace di accogliere tutti, senza lasciare indietro nessuno».

«L’inclusione non si misura soltanto dall’assenza di barriere architettoniche, ma dalla possibilità concreta per ogni persona di prendere parte alla vita della propria comunità», afferma Barbara Torraco, presidente di Patto Consulting Impresa Sociale, soggetto capofila dell’ATS Costa a Sud. «Partecipare a un concerto, a una festa popolare o a una manifestazione significa creare relazioni, condividere esperienze e sentirsi parte di un territorio. Con questo servizio vogliamo trasformare il diritto alla partecipazione in una possibilità reale, affinché nessuno sia costretto a restare a casa per mancanza di un supporto adeguato».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale Achille al numero 329 8081286.