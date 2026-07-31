“Il provvedimento del 24 luglio rappresenta un passaggio molto importante perché consente di salvaguardare un finanziamento che consente di mantenere in vita un’opera strategica per Manfredonia. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici comunali e al dirigente del V Settore, per il proficuo e continuo lavoro portato avanti in questi mesi, con grande attenzione al rispetto delle procedure, al monitoraggio degli interventi e al raggiungimento dei target relativi ai finanziamenti in essere del Comune. La gestione dei finanziamenti PNRR e delle altre risorse nazionali richiede oggi un livello di attenzione e di coordinamento sempre maggiore. Il lavoro tecnico degli uffici è fondamentale per trasformare le risorse disponibili in opere concrete.”