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ANDREAS LUTHI Orsara di Puglia conferisce la cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi

Lüthi, 65 anni, è il fondatore del MACAL – Museo di Arte Contemporanea, nato nel 2024 grazie al recupero dell'antico carcere di Orsara di Puglia

Andreas Lüthi

Orsara di Puglia conferisce la cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

L’artista svizzero Andreas Lüthi riceverà la cittadinanza onoraria di Orsara di Puglia. La cerimonia si terrà lunedì 3 agosto alle ore 11, nella sala conferenze di Palazzo De Gregorio, dove il sindaco Mario Simonelli consegnerà il riconoscimento al pittore e performer elvetico.

Lüthi, 65 anni, è il fondatore del MACAL – Museo di Arte Contemporanea, nato nel 2024 grazie al recupero dell’antico carcere di Orsara di Puglia. Dopo aver conosciuto il borgo e il complesso di Palazzo De Paolis-Jamele, che fino al 1996 ospitava la casa circondariale del paese, l’artista ha acquistato l’immobile, ne ha curato la ristrutturazione e lo ha trasformato in uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea.

Il museo ospita numerose opere realizzate dallo stesso Lüthi, oltre a lavori di artisti provenienti da diverse parti del mondo, diventando uno dei nuovi punti di riferimento culturali del territorio.

Andreas Lüthi
Orsara di Puglia conferisce la cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi


“Siamo felici e onorati di poter conferire la Cittadinanza Onoraria ad Andreas Lüthi”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. “Con la realizzazione del suo progetto, ha dimostrato di amare il nostro paese, investendo passione, fiducia e risorse economiche per realizzare un Museo di Arte Contemporanea che è diventato un altro prezioso attrattore di Orsara, oltre che un fattore generativo per la crescita culturale della nostra Comunità.”

Intanto il Comune ha presentato anche il calendario dell’Estate Orsarese, un programma ricco di appuntamenti che animerà il paese dal 31 luglio al 5 settembre con eventi culturali, musicali, teatrali, sportivi ed enogastronomici.

Tra gli appuntamenti in programma figurano la mostra “Costellazioni di Colore” di Donatella Loffredo, lo spettacolo teatrale “Animale” di Sante Di Lana, il Wild Fest, la presentazione del libro “La matematica in tasca” del professor Rocco Dedda, la rappresentazione de “La bella addormentata, un sogno in piazza”, la Festa della Pannocchia, serate teatrali, degustazioni, osservazioni astronomiche e il Karaoke Night Festival, previsto il 12 agosto.

Grande attesa anche per il Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci di Calatrava, in programma il 19 agosto, per l’omaggio a Pino Daniele dell’Orchestra del Sud il 22 agosto, per la Merenda nell’Uliveta del 30 agosto e soprattutto per la 39ª edizione di GEO – Festa del Vino, in calendario sabato 5 settembre, considerata la manifestazione dedicata al vino più longeva della Puglia.

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