MANFREDONIA – Proseguono gli interventi per la realizzazione del Parco di Grotta Scaloria, una delle opere più importanti inserite nel programma di rigenerazione urbana della città. Il Comune di Manfredonia ha approvato la liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), autorizzando il pagamento di 107.774,79 euro all’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 1615 del 27 luglio 2026, firmata dal dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, con la quale viene riconosciuto il primo avanzamento del cantiere finanziato nell’ambito del Programma di Rigenerazione Urbana – Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), sostenuto dalle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Un progetto atteso da anni

Il Parco di Grotta Scaloria rappresenta uno degli interventi più rilevanti previsti dalla strategia urbana elaborata dal Comune di Manfredonia insieme a Zapponeta. L’obiettivo è recuperare e valorizzare un’area di straordinario interesse storico, archeologico e naturalistico, rendendola maggiormente fruibile e integrata nel patrimonio turistico e culturale della città.

L’iter amministrativo è stato particolarmente articolato. Dopo l’ammissione al finanziamento regionale, il progetto ha ottenuto nel corso degli anni le autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e i pareri paesaggistici e idrogeologici necessari. Successivamente sono stati aggiornati gli elaborati progettuali secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il prezziario regionale vigente, fino all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.

L’impresa esecutrice

L’intervento è stato aggiudicato alla società Murgo Michelangelo Srl di Manfredonia, risultata vincitrice della procedura con un ribasso del 29,13% sull’importo posto a base di gara. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 396.553,52 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Nei mesi scorsi il Comune aveva già disposto l’erogazione dell’anticipazione contrattuale del 20%, mentre con il nuovo provvedimento viene liquidato il primo stato di avanzamento delle opere, corrispondente a circa il 32,8% dei lavori eseguiti.

Il primo SAL

La documentazione tecnica trasmessa dalla direzione lavori comprende il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro contabile e lo stato di avanzamento n. 1. Sulla base di tali atti, il Responsabile Unico del Progetto ha certificato un credito pari a 97.977,08 euro, al quale si aggiunge l’IVA al 10%, per un totale di 107.774,79 euro.

Prima della liquidazione sono stati acquisiti anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare, e tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Un investimento sulla valorizzazione del patrimonio

Il progetto del Parco di Grotta Scaloria rientra tra gli interventi con cui l’amministrazione comunale punta a riqualificare aree di particolare pregio storico e ambientale, migliorando l’accessibilità e la fruizione di uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico sipontino.

La liquidazione del primo SAL rappresenta un ulteriore passaggio amministrativo che certifica l’avanzamento del cantiere e consente di proseguire i lavori secondo il cronoprogramma previsto. Una volta completato, il nuovo parco sarà destinato ad arricchire l’offerta culturale e turistica di Manfredonia, valorizzando un sito di grande interesse scientifico e storico attraverso un intervento finanziato con fondi europei e regionali.

A cura di Giovanna Tambo.