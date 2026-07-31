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Home // Cerignola // Per le Comunali il Pd punta ancora su Bonito. De Santis: «Ha governato bene»

PD BONITO Per le Comunali il Pd punta ancora su Bonito. De Santis: «Ha governato bene»

"A Cerignola ho commissariato il Partito Democratico"

Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: "Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti"

Cerignola - BONITO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Il Partito Democratico guarda alla continuità in vista delle prossime elezioni comunali. A confermarlo è stato il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, intervenuto nel corso della trasmissione Spaziocittà dell’emittente Tele Sveva, indicando nell’attuale sindaco Francesco Bonito il punto di riferimento del centrosinistra per la sfida elettorale.

«A Cerignola ho commissariato il Partito Democratico – ha dichiarato De Santis –. Ho nominato un giovane consigliere comunale di Foggia, il più votato, che sta gestendo il rinnovamento del partito di Cerignola. La nostra idea è di continuare con il sindaco uscente, perché ha governato bene».

Il segretario regionale ha inoltre spiegato che il lavoro del Pd è ora concentrato sulla costruzione di una coalizione il più possibile ampia. «Stiamo lavorando a mettere in piedi la coalizione, perché in questo momento non tutte le forze del centrosinistra sono attorno al sindaco uscente. Sono però molto fiducioso che a Cerignola ci sia un percorso solido che possa riconfermare Bonito sindaco».

Le dichiarazioni di De Santis rappresentano, al momento, la presa di posizione più netta del Partito Democratico regionale sul futuro amministrativo della città. Una linea che conferma la volontà di puntare sulla ricandidatura del primo cittadino uscente, pur in assenza, almeno finora, di un’annuncio ufficiale da parte della coalizione di centrosinistra locale.

Resta dunque aperto il confronto tra le forze politiche che compongono l’area progressista, chiamate nelle prossime settimane a definire assetti e alleanze in vista dell’appuntamento elettorale. Le parole del segretario regionale sembrano però indicare con chiarezza quale sia l’orientamento del Pd: proseguire nel percorso amministrativo avviato con Bonito, giudicato positivamente dalla dirigenza del partito. Lo riporta lanotiziaweb.it.

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